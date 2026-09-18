TUBA KALÇIK

Sosyal medya masumiyetini kaybetti. Eskiden eğlence amaçlı, günlük hayattan kareler paylaşılan bir mecra olarak görülürken, büyük bir dönüşüm geçirdi. Kullanım amacının değişmesiyle de ahlaki ve kültürel alanda ciddi bir tahribat oluşturdu. Özellikle son yıllarda toplumda yarattığı olumsuzlukların yanı sıra suç dünyasının da 'gözde' aracı olması, bu platformu daha da zehirli hale getirmiştir. Sosyal medya adeta, milyarlarca kayıt dışı paranın, gösterişli yaşamların arkasına saklandığı bir 'kamuflaj' aracı haline geldi.

BAKAN GÜRLEK 'DUR' DEDİ

Tam da bu tablo karşısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu gidişe 'dur diyecek' çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir. Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır" sözleriyle, sosyal medyada da illegal ortama geçit vermeyeceğini açıkça ilan etti.

Bakan Gürlek'in bu açıklamasını, sosyal medyadaki hukuksuzluklarla kararlı şekilde mücadele edilmesinin yanı sıra toplumsal adaletin sağlanması açısından da çok önemli buluyorum. Lüks hayatlarını, abartılı tarzlarını 'gösteriş' malzemesi haline getiren bu fenomen kitlesi, gençlerimizin zihinlerini de zehirliyor.

Sosyal medyayı 'kirli amaçları' uğruna kullananlar, kolay yoldan parayı bulma hevesini tetikleyerek, emeği ve alın terini önemsizleştirerek genç beyinleri 'sanal maskeleriyle' uyuşturuyorlar. Bir yandan sosyal medyayı kara para aklama platformuna dönüştüren bu 'fenomenler' diğer yandan da toplumun kültürel ve ahlaki yapısına adeta dinamit döşüyor.

Bakan Gürlek'in sosyal medyadaki bu kirliliğe artık geçit vermeyeceğini söylemesini işte bu yüzden çok önemli buluyorum.

Sosyal medyanın bu fenomen tayfasından temizlenmesi elzemdir, bunun için atılan her adımı sonuna kadar destekliyorum.

HESAP VERME VAKTİ

Nitekim, bunun en güncel örneğini de kamuoyunda Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yapılan operasyonda gördük. Kilolarca altının, deste deste paraların ve gösterişli yaşamlarının ardında nasıl kirli bir çarkın işlediğini ortaya çıkarmak için harekete geçilmesi Bakan Gürlek'in sosyal medyanın suçtan temizlenmesi noktasındaki kararlılığını da açıkça gösteriyor.

Bu kararlı mücadele ile sadece kayıt dışı ekonominin değil aynı zamanda sosyal medyada yaratılan şaşalı sahte dünyaların da sonu gelecektir. Milyonlarca takipçinin arkasına saklanarak sosyal medyayı illegal hayatlarının maskesi olarak kullananlar için hesap verme vakti geldi...