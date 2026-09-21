Osman Sınav sette tedbir amaçlı silah taşıyordu

‘Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Baba’sı Emin Olcay, dizi setinde yaşadıklarını GÜNAYDIN’a anlattı. Osman Sınav’ın, diziyi hayatın olağan akışına aykırı şekilde bir anda bıraktığını söyleyen Olcay, “Salacak’ta bir kahvehanede çekim yaparken Osman’ın belinde silah görmüştüm, tedbir alıyordu. Ofisinde de mafya ombudsmanı diye adlandırdığı biriyle görüşmüştü” dedi. Kurtlar Vadisi’ne yönelik açılan FETÖ soruşturmasını da çok doğru bulduğunu belirten Olcay, “Gerçekler neyse ortaya çıksın” dedi

Biz onu Kurtlar Vadisi'ndeki 'Ömer Baba' rolüyle tanıdık. Uzun yıllar Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk, yönetmenlik yapan Emin Olcay, 'Kurtlar Vadisi' setinde yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı.

■ Kurtlar Vadisi dizisine nasıl dahil oldunuz?

Ben daha önce 'Deli Yürek'te oynamıştım. Osman Sınav tanıyordu beni. Başka bir projesi olan Ekmek Teknesi'nde oynatmayı düşünüyordu. Ancak sonra Kurtlar Vadisi'ndeki 'Ömer Baba' rolüne daha uygun buldu. Ömer ismi Rahmetli Osman Sınav'ın babasının adıdır. "Yalnız üç sene sakallı dolaşacaksın" dedi. Gördüğünüz gibi hâlâ sakallıyım. Ben de rolü kabul ettim.

■ Kaç sezon dizide yer aldınız?

İlk bölümden itibaren dizideydim. Son sezon oynamadım ama 12 sene dizide rol aldım. Ben bırakmak istedim açıkçası. Dizinin ilk döneminde benim sözlerimi daha çok Ömer Lütfü Mete yazıyordu. Ömer Lütfü Mete çok genç yaşta, rahmetli oldu. Sonra Necati Şaşmaz'ın babası bir ara yazmaya başladı. O da bir müddet yazdı, sonra yazmayı bıraktı. Daha sonra bana diyalog yazılmamaya başladı. Ben de bunaldım, dedim ki "Arkadaşlar beni buradan çıkarın. Çünkü benim burada bir işim kalmadı. Yazmıyorsunuz." Halk beni o anlattığım hikayelerden dolayı seviyordu. Konseptin dışında bir karakterdi 'Ömer Baba'. İki sene de diziden ayrılmak için uğraştım. Hatta bir yere bir demeç verdim 'Ömer babayı öldürdüm' diye. Sonra yapım tarafında kıyamet koptu bu açıklamamdan dolayı...

BIRAKMASINA ÇOK ŞAŞIRDIK

■ Osman Sınav ile başladınız diziye ancak sonrasında o ayrıldı. Sınav'ın diziyi bırakmasını nasıl karşılamıştınız?

Bırakma kararına şaşırdık. Hiç beklemiyorduk açıkçası. Hayatın olağan akışına aykırı bir durumdu açıkçası. Hadi Kurtlar Vadisi'ni riskli diye bıraktı diyelim. Peki, Ekmek Teknesi'ni neden bıraktı? Onu hiç anlayabilmiş değilim.

Benim eşim Hayat Olcay da, dizide 'Elif' karakterinin annesini oynuyordu. Biz Osman ile yakın ilişki içinde insanlardık. Yeni sezona başlayacağız diye bir araya geldik. Kahvaltıya gittik ekipçe. Kahvaltıda hiç yapmadığı bir şey yaptı Osman. Mikrofonu eline aldı ve "Gördüğüm lüzum üzerine diziyi bırakıyorum. Genç arkadaşım Raci'ye teslim ediyorum" dedi. Herkes şoke oldu. Ben ertesi gün gittim, Osman'a dedim ki "Osman eşimi de beni de sen aldın diziye. Eğer istiyorsan biz de diziden ayrılalım." O da "Yok ayrılmayın. Siz orada kalın. Sizin orada kalmanız önemli" dedi. Biz de bu sözleri üzerine dizide kaldık. Çok ilginç olan başka bir şey de var, Osman hem Kurtlar Vadisi'ni hem de Ekmek Teknesi'ni Raci'lere bilabedel bıraktı.

■ Peki siz ne hissediyorsunuz? Neden bıraktı sizce?

Hissettiğim bazı şeyler olmuştur. Şahit olduğum da başka şeyler var. Çok net hatırlıyorum, Osman'ın bürosu altında seslendirme yapıyorduk biz. Gece saat 01.00'de de seslendirmeye gidiyorduk. Bir gece gittim ben seslendirme için. Etraf cip dolu. Birtakım tipler dolanıyor ortalıkta. Zor yer buldum kendime. İçeriye girdim bir-iki kişi vardı. Ne oldu hayırdır diye sorduğumda toplantı yapılıyor demişlerdi. Ben seslendirmeyi beklerken, toplantı bitti. Çıktılar içerden. Osman, benim boylarımda, beyaz saçlı bir adamla indi yukardaki bürosundan. Adam beni gördü. "Merhaba nasılsınız?" falan dedi. Adam gittikten sonra Osman'a kim bu adam diye sordum. "Abi bu işte mafyanın ombudsmanı. Herkesin arasını bulur. Onunla konuşmadan hiçbir şey yapmazlar" dedi. O döneme dair bana garip gelen başka bir şey daha hatırlıyorum. Salacak'ta bir kahvehanede çekim yaparken Osman'ın belinde silah görmüştüm. Tedbir alıyordu Osman. Mafya çatışmalarını anlattığı dönemdi. Zaten ombudsmanın gelmesi de bundan dolayıydı. Arayı bulmak için...

SENARYO BOZULDU

■ Osman Sınav bıraktıktan sonra dizide çok şey değişti mi sizce?

Osman'dan sonra dizi politikaya dönmeye başladı. Türkiye'nin birtakım bilinmeyen yerlerine doğru gitmeye başladık. Giderek de arttı bu. Hissedilir şekilde. Senaryo giderek bozuldu.

Birkaç defa konuşmaya çalıştım ama cevap vermediler, ben de sustum. Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu...

Bana bölüm çekilmeden önce bölüm senaryosu geliyordu. Okuduğumda çok şaşırıyordum. Yani Yeşil'in diziye girmesine ne gerek vardı ya? Yeşil niye girdi? Sonra Cumhurbaşkanı niye girdi senaryoya? Bunlar niçin girdi? Ve anlamadığımız şeyler vardı. Bir de Harp Okulu'nda her sene sahneye konulan oyunları dört sene ben yönettim. Bu her sene en az üç ayımın Harp Okulu'nda geçmesi demektir. Ergenekon döneminde bazı öğrencilerime FETÖ'nün nasıl tuzak kurduğunu, neler yaptığını duyuyordum. Bundan dolayı da dizideki bu dönüşüm beni çok rahatsız ediyordu. Uyarsam da Raciler burunlarından kıl aldırmadıkları için dinlemezlerdi. Egoları çok yüksekti. Zaten diziden çıkmak istiyordum ama beni bırakmamak için sürekli sözler veriliyordu. Ama verdikleri sözleri hiçbir zaman tutmadılar... Dizi de Osman sonrası, James Bond filmi seyreder gibi hale gelmişti yani. İngiliz ajanları tiplemeleri, KGB tiplemeleri, FBI tiplemeleri, dizinin içine girip girip çıkıyorlardı. Böylesi yakışmıyordu bizim ülkemize... Tabii Polat Alemdar da vatan kurtaran kahraman oluyordu böylece.

ŞAŞMAZ KARDEŞLER İYİ, DÜRÜST, DÜZGÜN ADAMLAR DEĞİL

■ Şaşmaz Kardeşler'e yönelik ne söylemek istersiniz?

Çok kırgınım onlara. Ne babaları ne de dedeleri gibi insan değiller. İyi, dürüst, düzgün adamlar değiller. İnşaat işine girdiklerinde de Pana Film'de çalışanların da çok paraları gitmiş. Mülk sahibi olmak için çok para kaptırmışlar bunlara. Şimdi mahkemelikler. Bana da yanlış şeyler yaptılar. Ben 12 sene rol aldım. Bölüm başı piyasaya göre çok düşük ücretlere çalıştım. Benim tiyatrodan öğrencilerim de orada oynuyordu. Onlara benden çok veriyorlardı. Raci ile ne zaman para konusunu konuşsam, "Çok kötü durumdayız" diyordu. Eşime de aynı şekilde yaptılar. Zaten eşim Hayat Olcay, 'Elif'in annesini oynuyordu. 'Elif' öldükten sonra diziden çıkarmadılar ama sahne de yazmıyorlardı. Eşim de o sırada gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kalıyordu. Bana sette mobbing uygulanıyordu. Beni ikinci sınıf insan gibi görüyorlardı herhalde. Ben hayatımı oyunculuğa adamış bir insanım. Devlet tiyatrosunda yıllarca çalıştım. Düşünün, Necati bana rol tarif ediyordu, böyle oyna diye. Oyunculuğa da bu diziyle başlamış bir insan Necati. Yani beni yıllarca onun direk gibi oynamasına katlanmışım. Egosu o kadar yüksek ki farkında değildi. Ben zaten katlanamıyordum bana yapılan saygısızlıklara. Diziden ayrılmak istiyordum. Necati beni çağırdı konuşmak için. Yanımızda rahmetli Osman Wöber de vardı. Bana dedi ki "Çıkmak istiyordun, seni dört bölüm sonra çıkartacağız. Dört hafta boyunca da sana zam yapacağız." Son dört bölümde günah çıkarır gibi zam yaptılar. Necati orada bana başka saygısızlık da yaptı. Bana dedi ki "Şimdi sen çıkıyorsun diziden. Geliriniz olmayacak. Bari eşin devam etsin diziye" dedi. Ben de dedim ki: "Necati bu bir sanatçıya yapılacak en kötü tekliftir. Eşim yılların oyuncusu. Bu teklif onu stepne yerine koymaktır." Çok üzüldüm bana böyle bir teklifle gelmesine.

GERÇEKLER NEYSE ORTAYA ÇIKSIN

■ Kurtlar Vadisi'ne yönelik FETÖ soruşturması başladı. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili?

Soruşturma açılmasını çok doğru buluyorum. Gerçekler neyse ortaya çıksın. Eğer yanlış şeyler yaptılarsa cezalarını çeksinler, yanlış yapmadılarsa da bu durumdan aklanır çıkarlar. Umarım, bundan sonraki yaşamlarında ak pak olurlar çünkü bunlar genç insanlar önlerinde yaşayacakları günler var. Allah yollarını açık etsin.

OSMAN ONLARA KIRGINDI

■ Osman Sınav diziyi bıraktıktan sonra sete geldi mi hiç? Şaşmaz Kardeşler'le arası nasıldı?

Hayır, hiç gelmedi. Kaldı ki, biz başka bir film çekiyorduk. '120' diye bir film. Van'dayız. Tesadüfen Osman da Van'a gelmişti. Otelde karşılaştık. Merhaba falan diyerek sarıldı. "Kurtlar Vadisi çekimi için mi geldin?" diye sordu. "Yok, film çekimi için" dedim. Sonra ben ona 'Raci'lerle görüşüyor musun?' diye sormuştum. O da "Yok, çok nadir görüştük" demişti.

Konuşmuyordu onlarla, kırgındı. Kırgın olduğunu biliyorum...

MOBBİNGE MARUZ KALDIM

■ Kurtlar Vadisi'nde 'keşke oynamasaydım' diyor musunuz?

Diyorum tabii... Ama bir taraftan da insanların bu kadar teveccüh gösterdiklerini gördüğüm zaman da iyi ki oynamışım diyorum. Keşke oynamasaydım dediğim de oldu. Çok rahatsız olduğum zamanlar oldu. Mobbinge maruz kaldım. Beni üç kuruşa oynattı. Benim kimsenin aldığı parada gözüm yok ama Raci'ler beni geçiştiriyorlardı. Beni aptal yerine koyuyorlardı. Büyük saygısızlık.