Eskiden çocuklarımızı dışarıdaki tehlikelerden uzak tutmak için mücadele verirdik. Evi ise güvenli alan olarak görürdük. Şimdi ise durum çok farklı bir boyuta taşındı.

Akıllı telefonlar artık çocuklarımıza evin içinde, kendi odalarında sanal dünyanın kirli yüzünü gösteriyor. Çocuklarımızın eskiden sokakta kiminle görüştüğüne, nereye gittiğine dikkat ederken şimdi odasında küçük bir ekranın ardında yaptıklarını takip etmek zorundayız. Yani çocuklarımız için tehlikeler artık sokakta değil, evde, odalarının içinde gizleniyor. Sanal dünyanın karanlık yüzü sinsice içinde büyük tehlikeler barındırır duruma geldi. Ve evlatlarımızın geleceği için giderek büyüyen bir tehdit haline dönüştü. Bunun en çarpıcı örneğini ise ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) paylaştığı veriler ortaya koyuyor. Çocukları ve gençleri hedef alan finansal amaçlı cinsel şantaj vakaları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 oranında arttı. Her gün ortalama yüzden fazla çocuk bu kabusun içine çekiliyor.

Daha da korkunç olan ise, Associated Press ve Frontline'ın yeni araştırmasına göre bu suçların mağduru olan onlarca genç yaşamına son verdi. Kendini en güvende hissetmesi gereken yerde yani evinde, sanal dünyadan tanıdığı birinin tehdidi yüzünden kabus yaşıyor. Ve belki de canına kıyıyor. Burada sadece anne-babalara çocuklarımızı bu tehlikeden korumak adına sorumluluk düşmüyor. Çocuklarımız için büyük tehdit haline gelen sosyal medya şirketlerine de büyük bir sorumluluk düşüyor. Çocukları hedef alan finansal amaçlı cinsel şantaj vakalarındaki endişe verici artış, mevcut önlemlerin yetersizliğini de ortaya koyuyor.

Para kazanma hırsıyla yeni neslin geleceğini yok sayan sosyal medya şirketlerinin de artık frene basma vakti geldi. Çocuklarımız için bu tehdit daha da büyümeden sanal tehlikelere karşı daha güçlü bir koruma duvarı örmek zorundayız. Bu, yalnızca ailelerin değil; devletlerin, eğitim kurumlarının ve teknoloji şirketlerinin ortak sorumluluğudur.

PELİN PINAR'IN ACI ÖLÜMÜ

Yine bir kadın... Yine yüksek bir binadan düşerek son bulan bir hayat... Daha sanatçı Güllü'nün yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinin yarattığı sarsıntıyı atlamamışken, bu kez genç bir kadın doktorun benzer şekilde yaşamını yitirdiği haberiyle büyük üzüntü duyduk. Öncelikle Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Her ölüm erkendir ancak daha 27 yaşında, hayatının baharında bir doktordu Pelin Pınar. Yıllarca okumuş, emek vermiş, insan hayatını kurtarmayı meslek edinmiş genç bir kadın. Ölümünün ardında cevapsız sorular, acılı bir aile bıraktı. Haberi ilk okuduğumda aklıma Güllü geldi. Onun ölümünün ardındaki gerçek günbegün nasıl ortaya çıkarıldıysa, umarım Pelin'in ölümü de tüm yönleriyle aydınlatılır.