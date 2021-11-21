19 Kasım'da başlayan Parçalı Ay Tutulması Zodyak'ın diğer 6 burcunu nasıl etkileyecek merak ediyorsanız, gelin bunu beraber keşfedelim.

TERAZİ

Sevgili Teraziler, kardeş burucunuzda gerçekleşecek Ay Tutulması sizi yakından ilgilendirecek.

Evinizi hatta düzeninizi değiştirme isteğiniz tetiklenecek. İkili ilişkilerde sahip olduğunuz kuralcılığı daha esnek bir hale getirebileceksiniz.

Telefon trafiğiniz azalacak

İş ya da kişisel seyahatleriniz artacak

Tavsiyem; sağlığınızı ihmal etmeyin, özellikle de diş sağlığınızı…

AKREP

Sevgili Akrep burçları, karşıt burunuzda 27 derece ile Parçalı Ay Tutulması yaşanacak. Tutulma keskin kararlar almanızı engelleyecek.

Kırıcı konuşmalar yapmaktan kaçınacaksınız.

Aylardır içinizde biriktirdiğiniz konuları bir anda masaya yatıracaksınız.

Çalışan bir Akrep burcuysanız, iş yerinizde birtakım karışıklıklar yaşanabilir.

Çok iyi anlaştığınız kişiler ile aranıza girmeye çalışanlar olabilir.

Tavsiyem; meraklarınızı kontrol altında tutun.



YAY

Sevgili Yay burçları, toprak burcunda gerçekleşecek Parçalı Ay Tutulması yarım kalan işlerinizin altını çizecek. Yolunda gitmeyen süreçleri tutulmanın etkisiyle sürdürülebilir hale getireceksiniz.

Bu döngüde beklentilerinize karşılık bulabilirsiniz.

Hukuksal sorunlarınız sonuca yaklaşacak.

Babanızın ailesinde sağlık sorunları veya maddi sıkıntılar gündeme gelebilir.

Tavsiyem; kesin hükümlü olmayın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları toprak burcunda gerçekleşecek Parçalı Ay Tutulması, belirsizlikleri hayatınızdan söküp almayı planlıyor.

Parasal konularda ferahlamaya başlayacaksırız. Eliniz açılacak.

Kendi işini yapan bir Oğlak burcuysanız, olumsuz koşullar altındaki ortaklıkları bitireceksiniz.

Evli bir Oğlak burcuysanız, bugünlerde detaylara fazla takılabilirsiniz

Tavsiyem; kendinizi tekrar etmemeye özen gösterin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, 2021 yılının son Ay Tutulması yaşanırken keskin ve somut kararlar alacaksınız.

Öncelikle iş hayatınızda önemli fırsatlar elde edeceksiniz. İş hayatınızda yaşadığınız huzursuzluklara son vereceksiniz.

Kendi işinin sahibi bir Kova burcuysanız çalışanlarınız ile iletişiminiz artacak.

İlişkisi olan bir Kova burcuysanız, dalgalı ruh halleriniz bitecek.

Tavsiyem; adımlarınızı atarken güvendiğiniz kişilerden güç alın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, yılın son ay tutulması gerçekleşirken, Mars sizi aktif bir şekilde yönetecek. Kendinden emin ve güçlü kararlar alacaksınız. Her zaman duygusal yönünüzle tarif edilseniz de tavırlarınız keskin olacak.

İlişkisi olmayan bir Balık burcuysanız aklınızdaki kişiye adım atacaksınız.

Evlenmeyi düşünen bir Balık burcuysanız bu süreci hızlandıracaksınız.

Tavsiyem; yorgunluklarınızın farkına varın.