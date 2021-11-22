Gökyüzünün programı burçların davranışlarını etkiler. Bu hafta Güneş'in Yay burcuna geçişiyle başlarken, ardından da Merkür, Güneş'in yanında yani Yay burcunda konumlanacak. Tabii bir de geçen hafta gerçekleşen tutulmayı da unutmamak gerek.

Her ne kadar 19 Kasım'da gerçekleşmiş olsa da unutmayın tutulma 6 ay sonrasına kadar etkilemektedir.

Anlayacağınız hareketli bir gökyüzü gündemi bizleri bekliyor olacak.

Peki bu hafta gökyüzünde meydana gelecek olan gezegen hareketleri, hayatlarımızda hangi konuları öne çıkaracak? Hangi davranışlarda bulunmak olumlu etkiler getirirken, hangi davranışlar olumsuz etkiler bırakabilir.

Haydi buyurun.



- KOÇ

• Gelecek için plan yap.

• Acele karar verme.

- BOĞA

• Karşına çıkan fırsatları mutlaka değerlendir.

• Keskin bir dil kullanma.

- İKİZLER

• Değişim için harekete geç.

• Emin olmadığın konularda kesin hüküm verme.

- YENGEÇ

• Küslükleri geride bırak.

• Estetik yaptırmak için acele etme.

- ASLAN

• Dekorasyon fikirlerini değerlendir.

• Ödemelerini geciktirme.

- BAŞAK

• Spora başlamak için daha fazla bekleme.

• Çevrenle iletişim halinde olmayı ihmal etme.

- TERAZİ

• Sağlığınla ilgili konuları göz ardı etme.

• Kendine daha fazla vakit ayırmaya başla.

- AKREP

• Yatırım yapmak için daha fazla araştırma yap.

• Tanık olduğun tartışmalarda taraf tutmaktan kaçın.

- YAY

• Yarım bıraktığın konuları daha fazla erteleme.

• Kendi isteklerini gerçekleştirmek için bekleme.

- OĞLAK

• Empati kurmaktan vazgeçme.

• Elindeki parayı har vurup harman savurma.

- KOVA

• Çevrene danışmayı ihmal etme • Beslenmeni düzene sokmak için diyete başla.

- BALIK

• Duygularını dile getirmekten korkma.

• İşlerinin yoluna girmesi için biraz daha sabret.