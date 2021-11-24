İletişim ve haberleşme gezegeni Merkür, 24 Kasım'da ateş burcuna geçecek. Bu tarihten itibaren monotonlaşmış kalıplar başkalaşım geçirecek. "Bu kadar da olmaz!" sözünü herkes telaffuz edecek. Kendi ellerimizle kaderimizi çizmeye başladığımız günlere doğru ilerliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Ama gelin görün ki önce hesaplar tüm çıplaklığıyla önünüze konacak. Bu döngüde kimin kimi tanıdığına kafa yormak yerine, "Bana ne kadar değer veriyor, göstersin" rolüne kafa yoracağız.



ADIMLAR ATILABİLİR

24 Kasım'dan itibaren Yay burcundaki yolculuğuna başlayacak olan Merkür, arada kalan kişiler için nihai kararlar verdirme amacında… Risk almadan sonuç alamayacağını düşünen kişiler, Merkür-Yay seyrinde önemli adımlar atabilir, sözleşmelere imza atabilir, el sıkışabilir. Önemli bağları yeniden sorgulama hali, bu sürecin en dikkat çeken getirilerinden birisi olsa da kimse politik davranmak istemeyecek. İçimizdeki sözleri hiçbir engele kurban vermeden söyleyeceğiz.



KOVA ÇAĞI

İletişim gezegeni ateşin değişkeninde seyir ederken olası davranışların bile bir anda eyleme dönüştüğüne tanıklık edeceğiz. Mümkün olan her davranış için sınırları zorlayan kişiler çevremizde yer edinmeye devam ederken bizlerse Kova Çağı'nın acaba daha yeni mi başlıyor dedirten viral olaylarına maruz kalabiliriz. Sağduyuya vakıf olacağımız günlerdeyiz diyor gök kubbe.



MERKÜR'ÜN YAY HALİ HANGİ ALANLARA MERCEK TUTUYOR?

Büyük şirketler/holdingler

Fabrikalar/İmalathaneler

Ticaret

Finans/Borsa

Gayrimenkul/mortgage

Eğitim kurumları/kurslar

Uygulama ve yazılım tasarımı



DAKİKASI DAKİKASINA YAŞAYANLARIN YÜZÜ GÜLECEK: Disiplini hayatının değişmez bir parçası haline getirmiş kişilerden desteğini esirgemeyecek olan bu gökyüzü hareketi, üretkenliğin sınırları nasıl zorlanır sorusunun cevabı olacak. Verim kavramını yeniden anlayacağız. Özellikle de sanatçılar açısından çok verimli bir sürecin başladığının altını çizen gökyüzü, birçok sanatçının mesaisinin artacağını işaret eder. Yeni albümler, sinema filmleri ve dizileri bu süreçten itibaren bizlere sunabilirler. Hareketli olan ve üretmekten korkmayan zihinler için Merkür–Yay bir itici güç adeta.