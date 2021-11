Yaşamı temsil eden Güneş, Zodyak'ta ateş yolculuğuna başladı. 22 Kasım'dan 21 Aralık tarihine kadar güneş Yay burcunda konumlanırken bir de tutulmaya eşlik edecek. Yılın son tutulmasında güneşin değişken hali dünyada kolektif bir şekilde herkese para dedirtecek. Ateş elementi adaleti dağıtmaya çalışırken, herkes rövanş mücadelesi içerisinde olacak.



DEĞİŞEBİLEN DEĞİŞİR

Ön yargılı tavırların içinden sıyrılmaya çalıştığımız bugünlerde bir yandan çevremizdeki insanların karamsar tavırlarını yorumlamaya çalışıyor, bir yandan da onları üzmeden nasıl yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Güneşin Yay hali, doğru iletişim kurmak için normalin üzerinde bir özveriyle hareket edeceğimizin altını çizmekle kalmayacak, daha pragmatik düşüneceğiz. Emeklerimizi gerçek anlamda hak eden kişilere karşı mesai harcayacağız. Sonuçlara ve nedenlere en temelinden bakacağız. En nihayetinde değişmek isteyen kişiler dışarıdan bir etmen olmadan değişebilir.



DÖNGÜDEYİZ

Astrolojinin en hızlısı Güneş, ateş burcundayken duygusal çizgilerin üzerinden geçecek ve daha da belirginleşecek. Yetişkin kişileri bile tıpkı ergenlik zamanlarındaki fevri duygulara sevk edecek. Unutmamakta fayda var. Bu sıradan bir gökyüzü olayı olmamakla birlikte önemli kırılmaları temsil eden bir döngü. Bir kişinin duygusal açıdan kabuğuna çekilmesi kadar normal bir durum yoktur değil mi? Gök kubbe her daim dinleyici olabilen ve ılımlı yapısını bozmayan kişileri desteklediğini her virajda hissettirecek. Evliliklerdeki önemli kararlar, çocuklar için alınması gereken hayat dersleri, arkadaşlıkların sınanması en çok bu süreçte yaşanacak. Güneşin Yay burcundaki seyri, kulaklarımızın işiteceği demeçlerin çoğunlukla "sitem" olacağını söylüyor.



GERGİNLİK ARTABİLİR

Paylaşımcı olmayan kişilerin aniden her şeyi paylaşmasına,

Maddi yönden güçsüz olduğunu dile getiren kişilerin dürüstlüğüne,

Aile içi gelişen konuşmaların bir anda polemiklere dönüşmesine,

Kendinizi doğru anlatmaya çalışırken öfke sebebiyle haksız duruma düşmeye,

Evliliğinizdeki engebeli süreçlere üçüncü kişileri dahil etmemeye,

Duygu durumunuzdaki iniş çıkışları yakınlarınıza yansıtmamaya,

En önemlisi de kendiniz için alacağınız kararlarda bencil olmamaya bu süreçte dikkat etmenizde oldukça fayda var.