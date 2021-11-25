- KOÇ: Fikirlerinizi paylaşmak için farklı sosyal ortamlara girmek isteyeceksiniz. Eğitiminiz ile ilgili radikal kararlar alabilirsiniz.

- BOĞA: Yatırım, sonuç ve kazanç üçgeninden çıkmak isterken, stratejik yanınızın güçlendiğini fark edeceksiniz.

- İKİZLER: Yaşam standartlarınızın kalitesini yükseltmek için bütün imkanları zorlayacağınız bir süreçtesiniz. Dış görünüşünüzde önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni bir teknolojik alet almanız an meselesi...

- YENGEÇ: Merkür'ün ateş burcundaki halinde zihniniz tamamen doğrunun peşinden gitmek isteyecek. Bu doğrular sizi üzse bile… Olaylara kimsenin bakamadığı yönlerden bakabileceksiniz.

- ASLAN: Zihinsel rahatlamanın yöntemini çevrenizden ne kadar duyarsanız duyun, kendi yöntemlerinizden vazgeçmeyeceksiniz. Uzun zamandır yalnız bir Aslan burcuysanız bugünlerde biri ile tanışabilirsiniz.

- BAŞAK: Mental sağlığınız için kendinize farklı hobiler edinebilir, iletişim gezegeninin pozitif yanlarından faydalanabilirsiniz. Önemli dosyalarınızı yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.







- TERAZİ: Sevginizi en çok bugünlerde belli etmek istediğinizi fark edeceksiniz. Daha önce vakıf olmadığınız aile sırlarını öğrenebilirsiniz.

- AKREP: Sözlerinizin keskinliği aşk hayatınızı doğrudan etkileyebilir diyor gökyüzü… Uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa, kıskançlık yapabilirsiniz. Doğru iletişim kurmanız çok önemli.

- YAY: İletişim gezegeni burcunuzda! Haliyle davranışlarınızdaki hareketlenmeyi yorumlamayan kalmayacak. Eleştirilere karşı olan sessiz duruşunuz, kimilerine göre yanlış anlaşılsa da doğru zamanda doğru tepkiyi vereceksiniz.

- OĞLAK: Maddi yönden önemli süreçlerden geçseniz de harcamalarınızı belli bir düzene sokabilecek, uzun zamandır aradığınız işe sonunda başlayabileceksiniz. Gökyüzü sizi destekliyor.

- KOVA: Sözlerinizden etkilenen kişiler çoğalıyor mu? Sizi yanlış anlayan kişilerden aşırı tepkiler mi alıyorsunuz? Bu sorularının cevaplarının evet olması tamamen Merkür'ün Yay seyri ile alakalı. Tepkilerin kontrollü olması sandığınızdan daha önemli olacak.

- BALIK: İletişim gezegeninin Yay burcundaki hareketi sizi sosyallik anlamında oldukça etkileyebilir. Gök kubbe, daha önce rahatlıkla bulunduğunuz ortamlarda bile gerilebileceğiniz dedikodulara maruz kalabileceğinizi işaret ediyor.