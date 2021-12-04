2021 yılının son Güneş Tutulması, bugün sabah saatlerinde yaşanmaya başlayacak. Yay burcunda etkili olacak olan tutulma, yeryüzüne ateşin tanımını yapmak isteyecek. Dünyanın var olma mücadelesinin en yüksek günlerinden geçeceğinin altını çiziyor.

2021 yılının başından bu yana yaşanan tutulma serisinin sonuna gelirken, var olma mücadelesini nerelerde verip, nerelerde kaybettiğimizi tutulma bizlere göstermeye devam edecek. 2021 kitabımı, 2020 yılında pandeminin ta ortasında yazarken, dünyada var olma mücadelesini veremeyenlerin, bu sefer dünyaya hükmetmeye çalışanlar olacağını, değişecek liderleri ve siyasal yapıları, ulus üstü kurumların türlü türlü sınavlardan geçeceğini ele almıştım. Tutulma, Zodyak ateşinin değişken burcunda gökyüzünde yaşanırken, hepimiz var olma eşiğinden geçeceğiz. Dünyadaki perakende zincirinin tıkanmasının ham madde sorunlarından kaynaklandığını birçok analistten sık sık dinleyeceğiz.







Tutulma 2022 yılının başlangıcını temsil edecek

Yılın son tutulması, yılın başından bu yana verdiğimiz mücadelelerde kendimize ne kadar haksızlık yaptığımızı, çevremizdeki kişilerin ne kadar bencil olabileceklerini, kimlerin samimi olduklarını ve en önemlisi ise bugünlerde ani haberlerin kapımızı çalabileceğini gösterecek.

Bir nevi köprü görevi görecek ateş burcundaki tutulma. Çünkü 2022 yılının da başlangıcını temsil edecek.

Güneş tutulmasının radarına kimler takılacak;

Büyük ecza depoları

Ham madde üreticileri

Dış ticaret alanları



Teknolojik savaşlardan önce "Cyborg" insanın tanımı yapılacak

Güneş Tutulması, adalet ve insanlığın nerede olduğunu bize sorgulatırken, bizler "cyborg" insana doğru, yani teknolojik insana doğru yürümeye başlayacağız. Zaten elimizdeki telefonla kendi organımız gibi yaşadığımızı göz önünde bulundurursak, bu günlerden çok da uzakta olmadığımızı düşünebiliriz. Bizler artık birer IP adresiyiz. Çalışma şekillerimiz, eğitimimiz çok başka bir noktaya taşınacak. Zaten 2022'de de bunları bol bol konuşuyor olacağız. Farklı bir noktaya doğru evrilirken, ilk adımı bu tutulma ile atacağız.



Öngörülemez günler başlıyor

2021'de var olma mücadelesini veren bizler bu sefer özellikle, yılın son tutulmasında, ilginç, çok şaşırtıcı, haber akışlarına tanıklık edeceğiz. Bu iddialar biraz da farklı iddialarmış gibi gelecek bizlere. Şaşkınlığımız yüzümüzden okunurken, bu kadar da olmaz diyeceğiz. Özellikle aralık ayının ilk haftasından itibaren arkanıza yaslanmalı ve dünyanın ne tarafa gittiğini tahmin etmek yerine ve sakince izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü öngörülemez günler artık kapıda ve yavaş yavaş başlıyor.