Yaşananlar ne kadar ağır olsa da bir şekilde unutuyoruz ve önümüze bakıyoruz değil mi? Bu kimine nankörlük gibi gelse de unutmak ve yola devam etmek hayatın temelinde var. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki yaşanılan her olay ruhumuzda bir iz bırakır. Bu izi bir drama ya da festivale çevirmek veya motivasyon abidesi olarak kullanmak bize kalmış...

Nedeni olmayan davranışlar

Kalplerimizi derinden etkileyen sorunlar hayatın her döneminde vardır. En sevdiğimiz kişiden iletişimimizin çok az olduğu kişilere kadar, iletişimde bulunduğumuz kişilerin nedensiz çıkışlarına da haliyle takılırız. 'Neden böyle söyledi?', 'Buna gerek var mıydı?' gibi sorular sorarız kendimize, ancak var olma yılını geride bırakırken bu gibi detaylara takılmak önümüze bakmayı engellemez mi?







Kendi yolumuzu kendimiz uzatıyoruz

Hayatta bazen kendimizi kandırmaktan başka bir şey yapmayız. Düşünmüyorum diye nitelendirdiğimiz her konu, bizimle gelir aslında. Ertelemek ya da vazgeçmek ya da başka bir şey… Her ne derseniz deyin; sineye çektiğiniz, içinize attığınız her şey hayatınızda yük olmaya devam eder. Ne zaman geçer diye düşünseniz de çareyi kendinizde aramaktan başka nasıl bir yol izlerseniz izleyin, çözüm yolunuzu uzatmaktan başka bir şey yapmamış olursunuz.

Hayatın sırrı beklenmedik olaylarda saklıdır

Hayatın engebesi bitmez. Tamam der, hiçbir şeyin sizi yanıltamayacağını, her şeyin planladığınız gibi gideceğini düşünürsünüz ama aslında öyle değildir. Hayatın sırrı da buradadır. Hiç beklenmedik anlarda yaşayacağınız olaylar sizi düşürebilir. Belli etmese de bir şekilde hayatınıza dahil olmaya devam eder. Tıpkı bir yağmurdan sonra oluşan sel gibi. Sel gider ama kumu kalır bir şekilde.

Sıfırdan başlamak en doğrusudur

Bir şey bozulduğunda kaldığımız yerden devam etmek zorlukları artırır. Belki de en iyisi sıfırdan başlamaktır. Sıfırdan temeli atılan her şey, eskisinden daha sağlam olur. Nasıl ki bardak kırıldığında, kırılan bardaktan su içmez, yerine yeni bir bardak alırız kendimize, karşılaştığımız konularda da en doğrusu sıfırdan başlamak olacaktır.