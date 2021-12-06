KOÇ: Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Güneş Tutulması bu haftanın gündemini de etkileyecek. Pazartesi gününden itibaren artış gösterecek tempo seni yorabilir. İkili ilişkilere dikkat.

BOĞA : Güven konusu bu hafta gündemin. Çevrendeki kişilere olan itimadını sorgulasan da kesin hükümlerden uzak duracaksın. Beklediğin ödemeler varsa bu hafta gerçekleşebilir.

İKİZLER: Geçen hafta gerçekleşen tutulma, hızlı karar alman gereken konuları karşına getirecek.

İş değişikliği, taşınma gibi konular gündemine gelebilir. Geçen haftanın aksine bu hafta sosyal bir görüntün olabilir.

YENGEÇ: Maddi konular gündeminde.

Çünkü tutulmanın etkisi devam ediyor. Son dakikaya bıraktığın faturalar, programının akışını değiştirebilir. Eğer yalnızsan, beklemediğin bir kişiden gelen ilgi seni şaşırtabilir.







ASLAN: Kendini garantide hissetmeden hareket etmiyorsun. Geçen hafta gerçekleşen tutulma kesin adımlar atmanı sağlayacak. Yaşam alanınla ilgili düzenlemeler gündeminde olabilir.

BAŞAK: Değişken burçta geçen hafta gerçekleşen tutulma, temponun hafifleyeceği sinyalini verecek.

Dinlenmek için daha fazla vakit bulacaksın. Haksızlıkları sineye çekecek ve çevrenle iletişimini kuvvetlendireceksin.

TERAZİ: Kişisel hayatın ile ilgili planlarını gözden geçireceksin. Kardeşinin hayatı ile ilgili konular karşına gelebilir. Ona tavsiyelerde bulunacaksın. Alım satım konuları gündeme gelebilir.

AKREP: Kişisel deneyimlerini geliştirmek adına atacağın adımlar olabilir. Kişisel gelişim kursları ve sertifika programları için araştırmaların artacak. Maddi açıdan gelirlerini artırmak adına da arayışların olabilir.

YAY: Yapacağın işlerde ön plana çıkmayı başarıyorsun. Tutulmanın etkileri devam ederken, önemli kararlar gündemine gelecek. Ailevi konular karşına gelirken, sorumlulukların artış gösterebilir.

OĞLAK: Üzerindeki negatiflik kalkıyor. Geçen haftaya göre daha sakin bir gökyüzüne merhaba derken, alacağın kararlar ile geleceğini şekillendireceksin. Yarım bıraktığın her ne konu varsa, bu hafta onlara odaklanacaksın.

KOVA: Hafta senin için sakin başlayacak olsa da kendini yüksek tempoya hazırlamalısın.

Haber beklediğin herhangi bir konu varsa beklemediğin bir anda gelecek haber seni hareketlendirecek. Her koşula hazır olmalısın.

BALIK: Geçen hafta değişken burçta gerçekleşen tutulmanın etkileri devam ediyor. Adalet duygusunu daha yoğun hissedeceğin bu hafta çarşamba senin günün olacak. Duygusal konularda unuttum dediğin ne varsa yeniden hatırlamaya hazır mısın?