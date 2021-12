2021 yılının son Güneş Tutulması dün başladı. Ateş burcunda etkili olacak olan tutulma, içimizdeki adalet dürtüsünü ortaya çıkarırken, yılın başından bu yana var olma mücadelesini nerelerde verip, nerelerde kaybettiğimizi bizlere gösterecek. Peki yılın son Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

KOÇ BURCU:

2021 yılının son Güneş Tutulması'nda kendinize biraz daha adaletli davranacak ve kendinizi şımartacaksınız. Bu süreçte küçük sürprizlerle kendinizi mutlu etmeyi başaracaksınız.

BOĞA:

Tutulmanın etkisiyle enerjiniz yükselebilir ve keskin konuşmalara imza atabilirsiniz. Her ne kadar dikkat edecek olsanız da bu konuşmalarda çeşitli potlar kırabilir, söylemeyeceğim dediğiniz konular paldır küldür bir anda ağzınızdan dökülebilir.

İKİZLER:

4 Aralık'ta, ateş burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması, 7. evinizle yani ilişki evinizle iletişim kurarken, belli belirsiz, bir küs bir barışık devam eden ilişkilerinizle ilgili kararları gündeminize taşıyacak.

YENGEÇ:

Zodyak kuşağında adaleti temsil eden ateşin değişkeninde gerçekleşecek tutulma, kendinizle barışık olmanızı sağlayacak. Özellikle 2002'den bu yana aynı meslekle uğraşan bir Yengeç burcuysanız, tutulma sayesinde birtakım mükafatların karşınıza gelebileceğini işaret ediyor gökyüzü.







ASLAN:

Yay burcunda 4 Aralık'ta 12 derecede gerçekleşecek olan Güneş Tutulması ve hemen ardından oluşacak Yeniay, gelecek ile ilgili daha kesin adımlar atmanızı sağlayacak. Bu sayede geleceğinizi garanti altına almak isteyeceksiniz. Her ne kadar para konuşmayı sevmeseniz de bu dönemlerde gündeminiz maddi konular olabilir.

BAŞAK:

Sevgili Başak burçları 4 Aralık'ta ateş burcunda 12 derecede gerçekleşecek Güneş Tutulması'nın içerisinde bir de Yeniay gizli. Bu Yeniay, değişken burçta aktif olurken ve Güneş de Yay burcunda tutulurken hayatınızda size sürekli olarak eşlik eden konuların yük olmaktan çıkacağını işaret ediyor gök kubbe.

TERAZİ:

Hayatınıza daha fazla sahip çıkacağınız bir döngüye, tutulma ile birlikte gireceğinizi işaret ediyor gökkubbe. 4 Aralık'ta ateş burcunda gerçekleşecek olan tutulma ev sahibi Yay burcunun kalbine çok yakın gerçekleşecek. Haksızlıklara son vereceksiniz.

AKREP:

Kendinize karşı adaletli ve sağduyulu davranmanız gereken bir tutulma var. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde bir tutulmadan geçtiniz. Ay, karşıt burcunuzda tutuldu ve şimdilerde de Yay burcunda Güneş tutulacak. Kendinize çok haksızlık yaptığınızı düşüneceksiniz.

YAY:

Tutulmanın ev sahibisiniz. 12 derecede burcunuzun ortalarında gerçekleşecek olan tutulma, sizin önplana çıkacağınızı işaret ediyor. Geride kaldığını düşündüğünüz her ne konu varsa sizin için öne çıkacak. Döngü sizi destekliyor.

OĞLAK:

Sevgili Oğlaklar 2021 yılının başından bu yana birçok konuda var olma mücadelesi verdiniz. 4 Aralık 2021 yılında ateş burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması, sizin hikayenizi hakkıyla kapatmanızı isteyecek. Daha adaletli ve daha şeffaf davranmaya başlamanız, çevreniz tarafından fark edilecek.

KOVA:

Sevgili Kova burçları, tutulma fark et, karar ver ve değiş mesajı veriyor. Değişecek misiniz diye soracak olursanız, kolay olmasa da evet. Şans gezegeninin burcunuzda hareket etmesi önce gönül defterinizdeki bazı insanları hayatınızdan çıkarmanıza yardımcı olabilir.

BALIK:

Sevgili Balıklar, hiç der miydiniz ben size asi diyeceğim. Öyle bir döngüye doğru yol alacağınızı işaret ediyor gökyüzü. Asilik sizden yana. Zalimin zulmü varsa benimde asiliğim var diyeceksiniz. 2021 yılının son Güneş Tutulması, size keskinlik verebilir.