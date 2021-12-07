Hayal gücümüzün bekçisi olan iç dünyaların gezegeni Neptün, bağlı olduğumuz duyguları sembolize eder. Haliyle astroloji haritalarındaki etkisi de yadsınamaz. Yararlı olduğu konumlarda kişinin haritasını, hayatını nasıl etkiliyorsa, farklı bir ivmeye sevk ediyorsa zararlı olduğu konumlarda da kayda değer etkiler bırakır. Gelin Neptün'ün zararlı olduğu konumlara beraber bakalım.

EĞER NEPTÜN BİRİNCİ EVDEYSE, Neptün'ün natal haritadaki ilk konumu düzen ve tertibin ne kadar derinleştirilmesi gereken bir konu olduğunu gözler önüne serse de ani unutkanlıkları da beraberinde getirir. Hani bazen gözümüzün önüne koyduğumuz ve 'Bunu unutmamam lazım' dediğimiz eşyaları bile unuturuz ya, işte tam burada Neptün bizlere göz kırpar.

EĞER NEPTÜN DÖRDÜNCÜ EVDEYSE, Duygusal boşluğun nasıl daha fazla artacağını gözler önüne seren bu konum, kişilik haklarımıza olan hassasiyetimizi daha çok öne çıkarır. Kimler için ne emekler verdiğimizi, duygularımızın görmezden gelindiğini ve kullanıldığımız hissini veren bu konum, iç dünyaların gezegeninden gelir.







EĞER NEPTÜN ALTINCI EVDEYSE, Düzene dem vuran Neptün'ün bu konumu, bireysel ve sosyal hayatımızdaki farklara ışık tutar. Düzenin içerisindeki düzensizlik burada kendisine yer bulur. Odadaki dağınıklık, sürekli kullandığımız eşyaların bir anda ortadan kaybolmasını, düzenliyimdir diyen arkadaşlarımızın bireysel hayatlarında ne kadar düzensiz olduğunu temsil eder.

EĞER NEPTÜN YEDİNCİ EVDEYSE, Bilinçaltı gezegeni Neptün'ün bu evdeki konumu, kalbe dair konuları yakından ilgilendiriyor. Özellikle de aşk hayatının çalkantılı süreçlerden geçmesi ve güven meseleleri bu konum ile doğrudan ilintili. Çiftler arasındaki birey çatışmalarını da simgeleyen yedinci konum, "ben" meselesini ortaya koyar.

EĞER NEPTÜN DOKUZUNCU EVDEYSE, Akademik kariyer ve disiplin konusunda epey etkileri olan bu konum, neyi nasıl istediğimizle paralel olarak işler. Disiplin ve kaosun arasındaki ince çizgiyi fark edeceğimiz bu konum, ihtiyaç olanın programlı ilerlemek olduğunu bize her fırsatta gösterir. Ayrıca gerekçeleri ve yersiz yorgunluğu simgeler.

EĞER NEPTÜN ON BİRİNCİ EVDEYSE, Sosyal ortamlardaki seçiciliğimizin en üst düzeyde olduğuna vurgu yapan bu konumlanma, doğru arkadaş ve eş, dost seçmek için çok kritik bir önem taşır. Yanlış arkadaşlıkların ne denli içsel yanılgılara götüreceğini ve yanlış yönlendirmelerin hayat boyu üzerimizde etki bırakabileceğini temsil eder.