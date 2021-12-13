KOÇ: Temponu sen belirliyorsun. Programını kendi isteklerine uygun ayarlayacak ve planlarına sadık kalacaksın. Eğer çalışmıyorsan, yılın son günlerinde iş başvuruların ile ilgili gelişmeler olabilir.

BOĞA: Günlük rutinlerini değiştiriyorsun. Bir süredir aynı düzende ilerlemek seni sıkmış olabilir. Yeni başlangıçlara imza atarken, ailenin desteği seni daha güçlü daha motive birisi yapabilir.

İKİZLER: Kararlarını sorguluyorsun. Acele aldığın kararlar seni düşünmeye itecek. Bu hafta salı günü senin günün olurken, önemli iş birlikleri gündeminde olabilir.

YENGEÇ: Kişisel gelişimin bu hafta ön planda. Üzerinde çalıştığın konular ile ilgili olumlu geri dönüşler alabilirsin. Taşınma, çevre değişikliği gibi konular gündemine gelebilir.

ASLAN: Yorucu temponun içerisinde yeni haftaya başlıyorsun. Sorumluluklarının artmış olması, programını da etkiliyor. Eğer yalnız bir Aslan burcuysan, cesaretini toplayıp, hoşlandığın kişiye duygularını açmak isteyebilirsin.







BAŞAK: Ne istediğini henüz bulamamış olmak seni devamlı arayış içerisine sokuyor. İkilemde kaldığın konular ise ayrı bir muamma.

Maddi konular gündemine gelirken, hesabına yatacak para, kendini güvende hissetmeni sağlayabilir.

TERAZİ: Kariyer hayatınla ilgili konularda karar vakti. Uzun süredir aynı işte çalışıyorsan, daha iyi bir teklif kapını çalabilir. Kendini ait hissedemediğin ortamlarda daha az vakit geçirmeye başlayacaksın.

AKREP: 'Vakit nakittir' sözü bu haftanın mottosu olacak senin için. Hızlı hareket etmen gereken konular karşına gelirken, kendinden oldukça emin şekilde hareket edeceksin. Hafta sonu için planlarını haftanın ilk günlerinde hazırlayacak ve sürprize yer vermeyeceksin.

YAY: Geleceğe yönelik adımların dikkat çekiyor. Henüz yıl bitmemiş olabilir sen şimdiden planların üzerinde çalışıyorsun. Mücadele gezegeni haftanın ilk gününde burcunda konumlanırken, yarım bıraktığın işler gündeminde olacak.

OĞLAK: Ailevi konular bu haftanın gündemini belirleyecek. Ailenle vakit geçirmek için programını yeniden düzenleyeceksin. İletişim gezegeni, pazartesi günü burcunda konumlanmaya başlıyor. Kırgınlıklara son vermeye ne dersin?

KOVA: Güçlü olduğun bir haftaya adım atıyorsun... Mevcut tempon seni devamlı hareket etmeye zorlarken, radikal kararlar da alabilirsin. Hukuksal konulardaki beklentilerin bu hafta içerisinde sonuçlanabilir.

BALIK: Beklemek sana göre değil. Bu yüzden de sürekli olarak kendini geliştirmeye yönelik adımlar atmak istiyorsun.

Yılın değerlendirmesini yapacağın bu hafta da geleceğe yönelik planlar hazırlamaya ne dersin?