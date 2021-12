Her geçen gün dijital dünyanın içerisine doğru bir adım daha atıyoruz. Farkında olsak da olmasak da dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini hissediyoruz.

Yaşamımızı kolaylaştıran unsurlar çoğaldıkça bizler de akışa o kadar fazla ayak uydurmaya başlıyoruz. Yeni bir şey üretmiyor ve var olanı sonuna kadar tüketmeye çalışıyoruz. İşte öyle bir nesil geliyor ki; kendi geleceğini inşa etmekten başka bir şey düşünmüyor. Atacağı adımlar ve yenilikler ile farklı bir anlam kazandıracak Z Kuşağı… 1998-2012 yılları arasında doğan bu kuşağın haritasında jenerasyon gezegeni Neptün, Kova burcundadır.

Her dönemin anlayışı farklıdır

İnsanlar her zaman isteklerine göre hareket ederek, kazanım elde etmemişlerdir.

İlk çağlar aklınıza geldiğinde kullanılan materyaller o dönemin son teknolojisiydi belki de. Ama şimdi gencinden yaşlısına hepimiz teknoloji ile içli dışlı olduk. Hayatımızdan çıkarsa belki de boşlukta hissedeceğiz kendimizi.







Mikrofon Z Kuşağı'nda

Z Kuşağı'nın hâkim olacağı günlere doğru ilerliyoruz. Kendisinden sürekli olarak söz edeceğimiz bu nesil geleceğe yön vermeye devam edecek. Hayatı kendi isteklerine göre idame ettirmek isteyen bu nesil, dengeleri değiştirecek. Birçok farklı meslek ile karşılaştığınızda sakın şaşırmayın.

Suda yalnızca batmamaya çalışanlar batar

Z Kuşağı, kendi isteklerini bizlere anlatmayı bir şekilde başaracak. Peki bizler ne yapacağız? Onları seyredecek miyiz yalnızca? Tabii ki hayır. Her şeyi akışına bırakmak yerine onlara eşlik etmeyi deneyecek ve onlardan bir şeyler öğrenmeye bakacağız. Hayatı yönlendirmek için onlara yardım ederken, kendimizi de es geçemeyiz.

Z kuşağı farklı bir teknolojiyle geliyor

Dinamik, hareketli bir nesil geliyor. Kendi isteklerini bu kadar yüksek sesli belirtmeleri, alışık olmadığımız bir durum olabilir. Alışılagelmiş kalıpların dışarısında olan bu nesil, dijital dünyadan güç alarak, dünyayı farklı bir teknolojiye çevirecek. Yeni meslekler, yeni alışkanlıklar, istesek de istemek de hayatımızın vazgeçilmezi haline gelecek.