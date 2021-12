Her insanın kendine göre bir burcu olduğu gibi, her şehrin, her ülkenin de kendine göre Zodyak'ta bir burcu vardır. Ben nerede olmalıyım? Nerede kendimi daha iyi hissederim? Neresi bana daha uygun? sorularının cevabı olan bu alan, kişinin kendi harita verileri ve o lokasyonun detaylarından faydalanır. Matematiği daha zahmetli ve detaylı bir çalışmadır.

Bir diğer adıyla ikamet astrolojisi diye de bilinen yer astrolojisi, doğduğunuz lokasyonda gezegenler o gün hangi açılarla hangi konumlandırmaları yapmış, bu gibi konulara dahi ışık tutar. Kişinin kozmik puzzle'daki yer arayışıdır kısacası.

Astrokartografi nedir?

Kişi kendini yeniden mi keşfetmek istiyor? Burada astrologun, kişinin haritasına göre en sağlıklı şekilde değerlendirme yapması, haritadaki Güneş'i baz alarak verdiği yönlendirme ile olacaktır. Buradaki örnek birçok astro veri alınarak üzerinde çalışılan astrokartografinin küçük bir örneğidir sadece.







Hislerin peşinden gitmek!

İnsanlar kendini iyi hissetmediği lokasyonlarda yer astrolojisinin yönlendiriciliğine başvurur. Bu başvuru, gizemli dışa vurumun göstergesi değil de nedir? Kişinin mental olarak iyi hissettiği yerdedir.

Peki ya gezegen enerjileri?

İkamet astrolojisinin temel aldığı özelliklerden birisi de elbetteki kişinin haritasındaki gezegenlerin yıl içerisindeki konumlarıdır. Gezegenin bir burçta aldığı süre, kağıt üzerinde ne kadar yüzeysel gelse de ikamet astrolojisine göre doğrudan bağlantılı sebepleri ve davranışları gözler önüne serebilir.

Ben nereye aitim?

Yer astrolojisinin cevapladığı en kritik sorulardan bir tanesi de budur. Hiç şüphesiz kendimizi bir yere ait hissetmek isteriz. Hal böyle olunca lokasyon astrolojisinden yardım almak içten bile değil. Bu soruya küçük resimden bakmamak gerekir. Kişi daima ben hangi ülkenin insanıyım diye düşünse de en basiti bir evden diğer eve taşınmak bile astrolojinin matematiğinde önemli bir alana sahiptir. Şunu unutmamalıyız ki yıldızlar, gezegenler ve natal haritalar bulunduğumuz ortamın şeklini tıpkı kaba konulan bir su gibi alır.