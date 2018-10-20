SAİT GÜRSOY

Çocuk istismarı maalesef ki gündemimizi meşgul eden önemli bir konu.

İstismar, fizyolojik ve psikolojik gelişimi tamamlanmamış, saf ve temiz çocuklarımıza yönelik, ruhsal açıdan çöküşlerine sebep olan eylemler silsilesi... Ve ülkemizin yüz karası.

Konuyu, Psikolojik Danışman Merve Polat ile konuştum.

İstismar; fiziksel, duygusal ve pedofili olarak nitelendirdiğimiz cinsel boyuttan oluşuyor. Pedofil dediğimiz, psikoseksüel açıdan rahatsız kişiler kız veya erkek çocuklarını kandırmak yahut kaçırmak suretiyle bencil ve acımasızca cinsel arzularını tatmin ediyor. Biz sadece bunun kamuoyuna yansıyan taraflarını bilmekteyiz.

Nitekim bazı ailelerde yaşanan karanlık boyutu yani ensest ilişkiyi göremiyoruz.

Ki zaten bu tür vakaları işleyenlerin yüzde 90'ı ailelerin tanıdığı kimseler.

İstismara maruz kalan çocuklar sıklıkla durumu gizlemeye çalışsa da, karakter ve davranışlarında kaygı bozukluğu, mutsuzluk, kendi içine çekilme, huzursuzluk, özgüven düşüklüğü ve depresyona kadar giden sapmalar olabiliyor. Ailelerin çok dikkatli olması gerek. Örneğin, çocuk son zamanlarda altına kaçırıyorsa ve genital bölgesinde ağrı veya kanama varsa bunu mutlaka önemsemeliler.



Toplumsal problem

Bir de bazı zihniyetlere göre normal ve sıradan karşılanan "çocuk gelinler" çok kaygı veren bir olgu. Bu vakalara göz yummak veya görmezden gelmek bir tür kabullenmektir; yahut vahşetin sürmesini meşrulaştırır. Daha kötüsü, bunun hemcinslerine yapılmasına ses çıkarmayan kadınlar var.

Çocuk istismarı toplumsal bir sorundur ve çözüm yasalardan geçer.

Emniyet güçlerimiz de tetikte ve giderek artan farkındalık sayesinde bilinç artıyor.

Bununla birlikte gözü dönmüş cinsi sapıklar için bu tür çalışmalar bile caydırıcı olamayabiliyor.

Çocuklarımızı korumak adına ailelere ve öğretmenlere düşen görevler çok fazla.

Bedenimizin ve özel bölgelerimizin dokunulmazlığı konusunda hassasiyet gösterilmeli, yabancı veya tanıdık kim olursa olsun fazlaca samimiyete girmemeleri, "Hayır" demekten çekinmemeleri gerektiği öğretilmeli.



Hoş geldin MERT bebek

İkinci torun duygusunu da tattım.

MERT aramıza hoş geldin. Bize, bu mutluluğu yaşatan çocuklarımıza (Selin/ Erdoğan Şenay) sonsuz teşekkürler. Allah, analı babalı ve sevenleri ile birlikte uzun ömür versin. Bence, torun sevgisinin üstüne başka sevgi yok. Yolun açık olsun yakışıklı torunum.