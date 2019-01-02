SAİT GÜRSOY

Hem mutlu hem de başarılı çocuk nasıl yetiştirilir? Motivasyon nasıl sağlanır? Kariyer nasıl planlanır?

Tüm bu konular artan rekabet ve birçok mesleğin ortadan kalktığı şu günlerde gençler ve ebeveynler için en önemli sorular. Mutlu çocukluğun, doğru yönlendirmenin kariyer için ne denli önemli olduğunu artık biliyoruz.

Bu anlamda hayata başka bir yerden bakmamızı öneren bir ekmek ustasının yazdığı Cennette İlk Sofra-Bilge Kadın kitabının yazarı Mine Ataman'la hayatının ustası olmak konusunu konuştuk.

Yazar buğday ile insanın yaşam yolculuğunu birbirine benzetiyor.

İnsan ve tohum birbirine benzer. Bir tohum bir gelecekte iyi bir ekmek olma hayaliyle toprakla buluşur.

Bir bebek de gelecekte iyi bir insan olma potansiyeli ile anne rahmine düşer. Toprak ve anne rahmi aynı işlevi görür. İkisinin görevi de birçok yeteneği ve potansiyeli barındıran tohuma güvenli bir kucak açmak.

Aile, sosyal çevre, eğitim şartları kişiliğimizi sonradan etkileyen unsurlardır ve çok önemlidir. Doğuştan gelen yetenekler, aile yapısı ile genetik miras ise tohumun mucizevi yapısını oluşturur. Her bireyin alameti farikası farklıdır. Geleceğin yaratıcı yöneticileri önce tohumun gücünden beslenecektir.

Tohumla başlayan süreç

Tohum toprağın içinde uzun bir süre filizleneceği günü bekler. Hasat ve öğütülme işleminden sonra hamur yoğrulur, mayalandırılıp ekmek olur. Tüm bu süreçler tıpkı bir çocuğun yaşam döngüsünü özetler. Çocuk da doğumuyla beraber dünyada var olma savaşı verir. Yetişkinliğe kadar aile, özellikle de anne aktif rol alır hayatını tasarlarken. Bilge bir kadının bir çocuk üzerindeki yaratıcı dokunuşu gelecekte onu yarışta ön sıralara taşıyacaktır. Bir insanın mutlu çocukluğu, onun doğru mayalandığının göstergesidir.

Sabır ve istikrar sihirli kelimeler olsa gerek. Tohumun ekilmeden filizlenmesi mümkün değildir. Yani kariyer basamaklarını yürüsen de, koşsan da tırmanmak zorundasın.

İstediğin kariyer için kendini mayalandırmayı unutmamalısın.

Kariyer ve mutluluğumuz bizim o güne kadar tüm yaptıklarımızın bir sonucudur.

Şimdi pişirdiğiniz ekmeği elinize alın. Ne düşünüyorsunuz? Bu sizin hamurunuz. Siz pişirdiniz tıpkı hayatınız gibi. Bu sebeple kariyer, tohumla başlayıp, yaşadığımız sürece akıp giden uzun bir süreçtir.

Çoğumuz bir ustalık peşinde koşarken, hayatımızın ustası olmayı ıskalarız. Oysa mutluluk ustalıkla ilgili, sabırlı bir sürecin ta kendisidir.