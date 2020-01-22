SAİT GÜRSOY

Her ülkede, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik verilen hizmetlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği eğitim sistemlerinin kapsayıcılığı ve fırsat eşitliği açısından çok önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son zamanlarda özel eğitim uygulama okulları, özel eğitim meslek okullarına yönelik atılan adımlar dikkat çekiyor.

MEB görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını 81 ile yaydı. 2019'da, 71 ilde bulunan 151 özel eğitim meslek okulunda toplam 12.620 öğrenci eğitim görmekteydi. MEB, özel eğitim meslek okulu olmayan 10 ilde de bu okulları açma işlemlerini tamamladı. Bu önemli bir adım. Bu konuda görüşüne başvurduğum, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi mesleki ve teknik eğitimde son bir yılda çok önemli mesafe aldık ve eğitim-üretimistihdam döngüsünü güçlendiren çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bu deneyimi özel eğitim meslek okullarına aktarmaya çalışıyoruz.

Bu okullarımızda 18 farklı meslek alanında eğitim veriliyor. 443 meslek edinme atölyesinin yapımını tamamladık. Özel eğitim meslek okullarımızın fiziki alt yapılarını iyileştirdik ve donanım ve materyal eksikliklerini giderdik. Sonra bu okullarımızın tüm illerimizde erişilebilirliğini artırmak için 10 özel eğitim meslek okulu daha açtık. Öğrencilerimizin staj ve istihdam imkânlarını artırmak için de çalışmalarımız devam ediyor."



Destek eğitim odası

MEB, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere ayrıca okul içerisinde özel araç ve gereçler ve eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş destek eğitim odalarında da ilave eğitim imkânı sunuyor. Bakanlık 2016 yılında destek eğitim odaları için yeni bir standart oluşturdu ve 2019 yılına kadar 33 ilde yeni standartta 79 destek eğitim odası yaptı.

MEB, özel eğitim meslek okullarının yanında 923 adet özel eğitim uygulama okulunda orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için eğitim imkânı sunuyor. Bu okullarda yaklaşık 30 bin öğrenci eğitim alıyor. Bu okullarda öğrenci velileri genellikle okulda bekliyorlar. Bakanlık özel eğitim uygulama okullarında velilere kurs desteği için düğmeye bastı. Bu amaçla okullarda halk eğitim merkezi kursları açılarak velilerin okulda bekleyiş sürelerinin daha nitelikli hale gelmesi ve becerilerinin de artırılması hedefleniyor.

Tabii Bakanlığın özel eğitimle ilgili yaptıklarını bir yazı ile özetlememiz mümkün değil. Bakanlık bu konuda çok büyük hizmet veriyor ve her geçen gün sunduğu hizmetin hem kalitesini hem de çeşitliliğini artırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu konuda diğer ülkelere göre de çok iyi durumdayız. Bu özel öğrencilerimize ne yapsak azdır. Emek veren herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum.