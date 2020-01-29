SAİT GÜRSOY

Son günlerde özel okulların bursluluk sınavları gündemde. Veli ve öğrencilerin aralarında en çok konuştukları konu ise, özel okul seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar. Antalya'dayım, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin, "Eğitimde Yeni Akımlar" sempozyumuna katılıyorum. Sempozyumdan bir gün önce, bu önemli konuyu Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ile masaya yatırdık. Başkan Dal'ın anlattıklarını, size aktarıyorum.

Özel okulların açılacağı binalar ve okulda bulunması gereken eğitim materyalleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkartılan yönetmelik ve yönergelerle belirlenmiş.

Özel okullar da kendi imkân ve şartlarına göre başarılarını artırmak, öğrencileri ile velilerini memnun etmek için hizmetlerini çeşitlendirmekte ve güçlendirmekte.

Ancak verilen eğitim hizmetinden yararlanmak isteyen velilerin; "... acaba çocuğumu nasıl bir okula kaydedeyim?" düşüncesi daima aklını kurcalar.

Bu bakımdan okul tercihi konusunu velilerimizin kendi takdirine bırakarak, önceliğin öğrencinin sağlıklı bir eğitim alması şartıyla şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Kayıt yaptıracağımız okulun; okulculuk alanındaki tecrübesi, eğitim alanındaki son yenilikler ve modern teknikleri uygulaması önemli.

Ayrıca, öğrencinin okul öncesinden başlayarak lise öğretiminin sonuna kadar farklı program seçenekleri ile aynı kurumda öğrenimine devam edip edemeyeceği de önemli.

Okulun, hedeflerini ve vizyonunu tespit ederken öğretmen, öğrenci ve velilerin önerilerini dikkate alması gerekiyor. Öğrenci ve veliler kadar, öğretmenlerin de okula karşı memnuniyetlerinin önemli bir ölçü olduğu göz önün de bulundurulmalı.

Adından çok söz ettirmenin, o okulun iyi ve başarılı olduğunun bir ölçüsü değildir. Yoğun talep alan bazı okullar bunun için reklama ihtiyaç duymamakta, gösterdikleri başarılarını yeterli bulmaktadır.

Okulun fiziki durumu eğitim-öğretim, temizlik, sağlık, ulaşım hizmetleri...gibi yan hizmetlerindeki kalite anlayışı önemli bir göstergedir.

Okulun öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanları arasında olumlu bir iletişim olmalı. Mesela mezun öğrenciler okullarıyla bağlarını devam ettirmeli. Öğrenciler ve mezunlar kendilerini bir ailenin parçası gibi görebilmeli. Okul yönetimi, öğretmen-öğrenci ve çalışanlar arasında okul içi disiplini sevgi saygı çerçevesinde oluşturmalı.

Özel okullardan etkin bir yabancı dil öğretimi yapılması beklenmektedir. Dolayısıyla okul öncesi döneminden başlayarak lise öğretiminin sonuna kadar planlanmış ve uluslararası alanda kullanılan en geçerli tekniklerin uygulandığı bir yabancı dil programı ile öğrencilere yabancı dil öğretilmeli. Liseyi bitiren öğrencinin yabancı dil bilgi düzeyi ortanın üzerinde olmalı. İkinci yabancı dil bilgisi de belirli bir düzeye çıkmalı.

Eğitim ve öğretimin verildiği resmi, özel okullarımızla ilgili söyleyebilecek daha pek çok konunun dile getirilmesi mümkün. Ayrıca, 2019 yılı sonlarında bazı özel okullarda yaşanan üzücü olayların, kamuoyunda özel okullarla ilgili olumsuz algı oluşturmaması gerekir. Sektör olarak, Türkiye Özel Okullar Derneği imkânları dâhilinde bu gibi durumların takipçisi olacak. MEB'in de bu konuda gerekli önlemleri en ciddi şekilde alacağına inanıyorum.