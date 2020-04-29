SAİT GÜRSOY

Koronavirüs sebebiyle 16 Mart'tan itibaren okullar tatil edildi. 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecini EBA üzerinden yürütüyor. Devlet okulu öğrencileri hem televizyon hem internet aracılığıyla eğitim alıyorlar.

Özel okullar da uzaktan eğitim sürecinde kendi platformları üzerinden eğitime başladı. Konuyu Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ile görüştüm. Okullarında uyguladıkları sistemden bahsettik, genel olarak uzaktan eğitimin işleyişini değerlendirdik. Ayrıca, geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'in açıkladığı canlı görüşme platformu Seemeet hakkında da Özlem Hanım'dan bilgiler aldım. Kurum, uzaktan eğitim platformlarını 2 yıldan bu yana kullanıyormuş. "Yapay Zekâ Tabanlı Kişiye Özgü Öğrenme Platformu" olarak bahsettikleri Metodbox ile öğrencilerinin zaman, mekân fark etmeksizin öğrenmeye devam etmesini amaçlamışlar. Metodbox ile aynı anda 150 bin öğrenciye uzaktan eğitim veriyorlarmış.

Online derslerle birlikte ayakları yere basan bir uzaktan eğitim planları var. "Uzaktan eğitimin kalitesini de içeriği belirler. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi birbirini destekleyecek şekilde birlikte planlıyoruz. Tüm sınıf düzeylerinde öğrenciler kendilerine iletilen ders programına göre eğitimlerine devam ediyorlar" diye anlatıyor Özlem Dağ uzaktan eğitim planlarını. Yerli ve milli bir uzaktan görüşme platformu da hazırlamışlar, adı Seemeet. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları tarafından hazırlanan bu platformun ismi için Twitter'dan öneri toplamışlar. Kurumun 7'nci sınıf öğrencilerinden Elif Naz Öztürk tarafından önerilen bu isim çok beğenilmiş.



Sınava hazırlananlar kaygılı

Metodbox'ta anaokulundan 12'nci sınıfa kadar tüm kademeler için içerikler varmış. Bu süreçte sınava hazırlanan öğrencilerle ilgili de kaygı yaşanıyor. Ailelerin en çok sorduğu soru, uzaktan eğitim sürecinde ulusal sınavlara hazırlık sürecinin verimli yürütülüp yürütülmediği. Öğrenciler de bu süreç için belli oranda kaygı duyuyor.

Özlem Dağ ile sınavlara hazırlanan öğrenciler için nasıl olanaklar sunduklarını da konuştuk. Uzaktan eğitim öncesinde de Metodbox'la yapay zekâdan yararlanılarak öğrencilere hedefleri için detaylı sınav sonuç raporlarını da içeren yol planı çiziliyormuş. Şimdi de ulusal sınavlara hazırlık sınıfları olan 8 ve 12'nci sınıflar için, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan son kararlar doğrultusunda online eğitim ve Metodbox üzerinden ders ve sınav planı düzenlemişler.

Bu dönemde veliler için yapılan çalışmalar da önemli. Özlem Hanım, tam zamanlı uzaktan eğitimin hem veliler hem öğrenciler için yeni bir süreç olduğunu, PDR birimlerinin velilere yönelik çalışmalarının yanı sıra online veli seminerleri düzenlediklerini söyledi. Aileler hem yaşanan süreçten etkilenir, hem de çocuklarının eğitimiyle ilgili kaygılanırken, eğitim kurumlarının aldığı bu tür aksiyonların önemli olduğunu düşünüyorum.