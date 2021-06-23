SAİT GÜRSOY

21. yüzyıl yeni nesil eğitim anlayışı, koşul ve ihtiyaçlarına yönelik, akademik başarının yanı sıra sosyal alanlarda başarılı, çevreci, dijital okuryazarlığa sahip, en az 2 yabancı dil konuşabilen öğrenci yetiştirmeyi hedefliyor. Ürettiği projelerle kendi hayatını şekillendirme becerisine ulaşmış, teknolojiye uyumlu ve FutureProof yani inovatif düşünebilenler ancak gelecekte öncü ve girişimci bireyler olarak iş hayatında yer alabilir. Bu sistemi, Florya Uğur Koleji İlköğretim Müdürü Sevim Budun ile değerlendirdik.

Eğitim kurumları tüm dünyada alternatif eğitim metotları ile evrimleşme sürecindeler. Okulları yeniden tasarlamak ve 21. yüzyıl öğrenim stratejileri ile eğitim-öğretimi profesyonelleştirmek gündemin en önemli konularının başında geliyor.

Özel okulların bazıları, sınıflarında teknoloji tabanlı kişiselleştirilmiş öğrenim dönemine geçiyorlar. Öğrencilerine geleceğe dönük eğitim ile 21. yüzyıl becerileri kazandırmak, hızla değişen bir dünyada istikrarlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmeye devam etmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumların edinilmesini sağlamayı hedefliyorlar. Öğrenciler eğitim-öğretim hayatlarının başlangıcında başarıya ve psikolojik sağlamlığa odaklı olursa, geleceğe hazır bir temel kazanırlar



GELECEĞE DÖNÜK TEKNOLOJİ

21. yüzyıl becerileri, üst düzey düşünme ve çalışma becerilerini geliştirmek ve "üstbilişsel yetkinlikler ve beceriler gerektiren daha büyük sorunların üstesinden gelmek" olarak başlıca ifadelerle tanımlanabilir. Geleceğe Dönük Teknoloji Tabanlı Kişiselleştirilmiş Eğitim ile öğretme ve öğrenmede uzun süreli bellek ile işleyen bellek arasındaki bağlantıyı kurmak çok önemli. Tüm dünyada öğrencilerin yetkinlikleri, sınav başarıları ve başarılı kariyerleri ile öne çıkan bireyler olarak mezun olabilmeleri hedefleniyor.

Okulların nihai rolünün, öğrencileri şu anda hayal bile edemeyeceğimiz sorunları çözmek için henüz var olmayan, yeni teknolojileri kullanmak zorunda kalacakları işlere hazırlamak olacak. Bu konuya dikkat çeken Sevim hoca "Bu okul yılı başladığında, hiç kimse dünyanın sonunda ne kadar farklı olacağını hayal edemezdi. Geleceğin ne kadar yakın olduğunu asla bilemeyiz. Ancak eğitim teknolojisini öğrencilerin, öğretmenlerin, ebeveynlerin günlük yaşamlarına entegre etmek, geleceğe yönelik eğitimin anahtarıdır" cümlesinin altını çiziyor.

Bazı özel okullar "EdTech" ile "FutureProof-Geleceğe hazır" eğitim için inovatif düşünebilen bireyler yetiştirmek üzere dünya standartlarında yeni eğitim metotlarını geliştirme yarışındalar. Teknolojik olarak var olan, ancak uygulama olarak salgın ile hayatımıza giren çevrimiçi öğrenme artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Hibrit öğrenme modeli, en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi olarak tanımlanıyor.