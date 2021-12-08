SAİT GÜRSOY

Özel Okullar Derneği'nin (TÖZOK), eğitimin Davos'u şeklinde adlandırılan ve 2002 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen Antalya Eğitim Sempozyumu, uzun bir aradan sonra tekrar toplanıyor. Bu yıl, Türkiye'den ve dünyadan uluslararası birçok bilim insanı ve uzmanlar katılacak. Sempozyumun bu yılki teması "Eğitimin Dönüşümü" olarak belirlendi. Bu sempozyumların bugünkü aşamaya gelmesinde en büyük emeği olan, kendisini gençliğinden tanıdığım merhum Başkan, kardeşim Nurullah Dal'ı da anmadan geçmek istemiyorum. Bu önemli eğitim organizasyonunu, TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk ile çevrimiçi değerlendirdik.

Zafer Hoca'nın tespiti, bütün dünyayı etkileyen salgın süreci, eğitim uygulamaları alanında da yeni arayışlara sebep oldu. Ancak aynı zamanda fırsat da yarattı. Yıllardan beri yapılagelen usul ve metotlar dışında toplumları yeni öğretim yollarını bulmaya yönlendirdi.

Eğitimin dönüşümü ifadesi, yüz yüze gerçekleştirilen eğitim etkinliğinin dijital yollarla da desteklenmesi anlamına geliyor. Zafer Hoca, eğitim alanında hizmet veren resmi ve özel kurumların teknolojik altyapılarını buna göre hazırlamaları gerektiğini savunuyor. Öğretmenlerin ve eğitim hizmeti sunan her kademedeki ilgilinin bu alanda kendini hazırlaması gerektiğini hatırlatıyor.



BU YIL FARKLI SEMPOZYUM

Sağlık kurallarına (maske, mesafe, hijyen) uygun şekilde organize olacak sempozyumda, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl son 20 yılın en iyi konuşmacıları yer alacak. 27-29 Ocak'ta Antalya Kaya Palazzo Otel'de gerçekleştirilecek 20. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'nda, İlber Ortaylı, Muhammed Şahin, Erhan Erkut, Yankı Yazgan, Belma Tuğrul, Sinan Canan, Soner Yıldırım, Acar Baltaş, Atahan Işık, Murat Ferman gibi çok değerli hocalarımız düşünce, görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaşacaklar.

Salgın tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı öncelendiği için sempozyumda bu yıl çalıştaylara yer verilmemiş. Ana salonda toplam 10 konferansın yanı sıra uluslararası programlar oturumu da (IB, AP, Fransız Bakaloryası) yer alacak. Salgın tedbirleri kapsamında otel girişlerinde HES kodu sorgulaması ile aşı şartı aranacak. Aşı olmayan katılımcılardan da PCR testi istenecek.

Zafer Hoca'ya göre, Antalya Eğitim Sempozyumlarının her geçen yıl daha büyük katılımlarla ilgi görmesi, eğitim sistemimize bir katma değer kazandırdığının önemli göstergesi. Allah nasip ederse ben de bu sempozyuma katılacağım.