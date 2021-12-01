SAİT GÜRSOY

Okul, birey olma yolunda insanı toplumsal hayata hazırlar. Okulların yaratıcılık, üretkenlik becerileri kazandırması her toplum için vazgeçilmez. Bu amaca yönelik en etkili öğretim, uygulamalı eğitimdir. Öğrenciyi merkeze alan gerçek yaşamın konuları ve uygulamalarına yer veren proje tabanlı öğrenme disiplinler arası bir problem ve senaryo üzerinde çalışır. Ortaya konacak ürün için araştırma, inceleme ve uygulama gerektirdiği için gerçek yaşama uygun beceriler kazandırır. Diyarbakır Kayapınar Evliya Çelebi Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Habibe Kahraman ile oyun ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, okul dışı öğrenme alanları ile başarılı sonuçlara ulaştığı iyi uygulamaları çevrimiçi konuştuk.

Eğitimde sevginin gücüne sonsuz güvenen Habibe öğretmen, "Sevdikçe kazanırsınız" diyor. "Enerjik, gülümseten aynı zamanda disiplinli öğretmenin hem akademik başarıda hem de yeteneklerin fark edilip geliştirilmesi ve doğru yönlendirilmesinde büyük etkisi var" diye ekliyor. "Sıra Arkadaşım Annem" projesiyle 480 velisine ulaşmış, aylık düzenli veli toplantıları ile velileri okulun en aktif paydaşı haline getirmiş. Beyt'ül Hikme ile medeniyetimizin parlak geçmişini aşılamış. Öğrencilerine felsefi ve bilimsel düşünme becerisi kazandırmayı amaçlamış. "Sen Türkülerini Söyle, Değerlerine Sahip Çık" ile kültürel aktarımı sağlarken rol model söyleşileri ile öğrencilerinde edebiyat, bilim, sanat, spor alanlarında farkındalık oluşturmuş. Okul kütüphanesini 320 kitapla zenginleştirmiş.



ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONU YÜKSELİR

Bilgi yarışmaları, haftalık masal saati, deney saatleri, ürün sergileri, münazaralar, bahçe oyunları saati, ritim grupları ile okulu eğlenceli yaşam alanına dönüştürmeye çalışmış. 'Kurumlarımda Öğreniyorum' ile okul dışı öğrenme alanlarını kullanarak akademik başarıyı artırmış.

Okulların, çocukların çevreye ve topluma karşı olan yükümlülüklerini fark ettiren temel alan olduğunu söylüyor. Bu rolünü gerçekleştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projeleri, sıfır atık çalışmaları, STK'lar ile söyleşi günleri yürütmüş. "Okulum Şenlik Yeri" ile tüm paydaşları kattığı ortak bir resim çizmiş. Salgın sürecinde de 23 Nisan ve Anneler Günü kutlamasını yoğun katılımla gerçekleştirmiş. Mutlu öğrencilerle başarılı sonuçlar elde etmiş.

Okullardaki benzer uygulamalarla fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklı, içsel motivasyonu yüksek olan çocuklarımızın yetişeceğini belirtiyor. Sosyal ilişkileri gelişmiş, kendisini ifade edebilen, potansiyellerini ortaya koyan, demokrasiyi ve değerlerini içselleştiren, okuluna ve çevresine duyarlı bireylerin eğitiminde iyi uygulamaların daha hızlı ve belirgin sonuç getireceğine inanıyor. Bu tür çalışmalar yapan tüm öğretmenlerimi destekleyeceğim ve köşemde yer vereceğim. O değerli insanların sesini duyurmak, benim görevim.