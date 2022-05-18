SAİT GÜRSOY

Gelecek deyince artık yüzyıllar sonrasının anlaşılmadığı bir dünyadan geçiyoruz. Bir saat, hatta bir dakika sonrasının bile gelecek olduğu bu dönemde eğitim kurumlarının geleceği, geleceği yönetebilme becerileri ve eğitim kurumlarının geleceğin teknolojilerine uyumlanmaları önem arz etmekte. Öğretmeninden müdürüne, müdüründen genel müdürüne herkesin yöneticiden çok lider olması ya da liderlik becerilerini geliştirmesi gereken bu süreçte eğitimi ve eğitimin geleceğini yönetmek önemli bir konu. Yönetim eğitilmeden, eğitim yönetilemez. Bu bakış açısıyla, Girne Kolejleri CEO'su Dilek Cambazoğlu ile geleceği yönetmek üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

Dilek Hoca, gelecek perspektifiyle değişim ve dönüşüm üzerine düşünceleriyle söze başladı. Ara ara herkesten duyduğumuz bir cümle var: Gelecek belirsizdir. Aslında bu cümleyi duyan herkesin önünde iki durum bulunuyor. Birincisi bekleyip görmek. İkincisi ise belirsizliği ortadan kaldırmak için harekete geçmek. Yani ya değişimin içinde olmadan, kendiliğinden oluşmasını bekleyip geç bir tepki verirsiniz ya da en baştan kontrolü ele alıp değişimi yönlendirirsiniz.



LİDER OLMAK VE TEKNOLOJİ

Değerli hocama göre, geleceği yönetmek için gerekli becerilerden biri liderlik becerisi. Çalışanlarınıza liderlik ederken iki şeyi yönetirsiniz: Mantık ve duygu. Bunları yönetirken de ülke kültürlerinden yola çıkmakta fayda var diye düşünüyor Dilek Hoca. Batı'da yüzde 70 mantığı, yüzde 30 duyguyu yönetirsiniz. Türkiye'de ise işler biraz farklı. Yüzde 70 duyguyu, yüzde 30 mantığı yönetirsiniz. Bu oranlar tabii ki tartışılabilir, sadece yola çıkış noktasının doğru belirlenmesi gerekiyor.

Dilek Hoca diyor ki, geleceği yönetme konusunda liderlerin unutmaması gereken başlıklardan birisi de adalet. Bize öğretilmiş ezber, çalışanlarınıza eşit davranın, eşit mesafede olundu. Yıllarca bunu dinledik ama şunu atlamamalıyız. Zekâsı, kapasitesi, eğitimi ve iş sorumluluğu farklı insanlara aynı davranırsanız hata edersiniz. İnsanlara eşit davranmak ile adil davranmak arasında büyük fark var.

Geleceği yönetme konusunda önemli olan başlıklardan birinin de kaynak yönetimi olduğunun altını çiziyor Dilek Hoca. Kurumsal yapıların başında olan liderin, ekip içinde kaynakları verimli yönetme sorumluluğu var. Ekip verimliliği, liderin kaynak yönetimiyle direkt bağlantılıdır.

Geleceği yönetmeyi hedeflerken öne çıkan yukarıda bahsettiğimiz başlıkların dışında, eğitim kurumlarının geleceğin teknolojilerine uyumlanmaları da önem gösteriyor. Teknoloji günden güne kendini geliştirmeye, değiştirmeye ve artık önünü alamayacağımız yerlere doğru gidiyor. Yapay zekâ ve uzay yolculuklarıyla tanıştığımız bu çağda, endüstri anlayışı değişiyor. Özellikle nesnelerin interneti, büyük veri, robotik, biyogenetik gibi alanların öne çıktığı bu dönemde, bunun tam tersini beklemek de zaten uygun olmayacaktır.