SAİT GÜRSOY

Türkiye Özel Okullar Derneği'nin (TÖZOK) 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, 29 Ocak- 1 Şubat'ta "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okullar" temasıyla düzenlenecek. Sempozyum, eğitim sektöründen çok sayıda temsilciyi bir araya getirmeyi başaran Türkiye'nin en önemli eğitim faaliyetlerinden biri. Sempozyumu, TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk ile konuştuk.

Bu yıl sempozyumda özel okulların genel eğitim içindeki rolü ve katkısının mercek altına alınması amaçlanıyor. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki özel okullar, programları, hükümetlerin ve yerel idarelerin özel okullara bakışı gibi konularda yetkili kişiler bize önemli bilgiler sunacak. Ayrıca, uluslararası akreditasyon kurumlarının, eğitim programlarının ve sınavların temsilcileri ilk ağızdan açıklamalar yapacak. Son olarak da ülkemizin katıldığı PISA ve TIMMS gibi sınav verilerinin bize sağladığı bilgilerin eğitimimizi geliştirmede nasıl kullanılabileceği irdelenecek.

EĞİTİMİN DAVOS'U

Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu (GAES), bir sempozyumdan öte Türkiye'nin eğitimdeki Davos'u olan bir buluşma platformuna dönüşmüş. Sempozyuma, 1500'ün üzerinde öğretmen, eğitim yöneticisi ve okul sahibi davet edilmiş. Sempozyumda konuşmacı olarak veya benzeri etkinliklerde görev alan akademisyen ve alanında uzman yerliyabancı bilim ve iş dünyasından isimler de var.

Eğitim alanına giyim, kırtasiye, teknoloji alanındaki eğitim materyalleri, basın hizmetleri gibi konularda hizmet veren sektörler de ürünlerini tanıtıcı stantları dernekten izin alarak açabiliyorlar. Bu firmalar, 4 gün boyunca kapalı bir ortamda eğitim sektörünü ilgilendiren tüm konularda ve yenilikçi ürünler hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklar.

Her yıl olduğu gibi, özel okulların mali açıdan yaşadıkları sorunların mevzuat çerçevesinde değerlendirilebilmesi kapsamında bu alanda uzman olan konuşmacıların öncülüğünde, 31 Ocak'ta çalıştay düzenlenecek. Özel okullardan TÖZOK'a iletilen mali alanlardaki sorular, hukukçular ve SMMM alanındaki uzmanlar tarafından incelenecek.

Bu yıl, eğitimde 50. yılımı kutluyorum. Ben de bu sempozyuma katılacağım. Değerli konuşmacılardan, yararlı ve güncel bilgiler öğreneceğim ve sizinle paylaşacağım.