Yaşlılıkta sağlıklı olmak içın gençken önlem alın!

Kalp ve damar hastalıkları, sağlıklı beslenme ile birlikte, yaşam tarzındaki değişiklikler ve doktorunuz tarafından belirlenen tedavi ile önlenebilir. Kalp sağlığınızı korumak için bol bol kahkaha atın, hareket edin, sosyalleşin, aşık olun ve sigaradan uzak durun

Ülkemizde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmek ve kalp sağlığını korumak için önceden tedbir almak önemlidir.

Uzun yıllar sağlam bir kalp ile mutlu yaşamanın yolu, genç yaşlardan itibaren düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, kontrolsüz kilo almaktan kaçınmak ve stresten uzak durmaktan geçer. Ayrıca sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak durmalı, bu tür bir bağımlılık var ise gerekirse kurtulmak için yardım alınmalıdır.

Ancak yüksek tansiyon ve kolesterol, genetik kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı olan kişilerin kendilerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğinin altını da çizmemiz gerekir. Kalp ve damar hastalığının 40'lı yaşlarda oluştuğu düşüncesi toplumda yaygın olmasına rağmen, günümüz yaşam koşullarında kişilerin iş ve ev arasında mekik dokuyan yaşamları, giderek asosyal olma, spordan uzak bir hayat, özellikle gençlerin bilgisayar başında gereğinden fazla vakit geçirmesi ve sağlıksız beslenmeleri; obezite ve bazı metabolik hastalıklara neden olmaktadır.

Yüksek kolesterol ve şeker hastalığı gibi kalp sağlığı yönünden riskli durumların görülme oranı gençlerde de artmaktadır.



STRESTEN UZAK DURUN

Modern toplumun hastalığı olarak tanımlanan stres aslında hayatın gerçeklerinden biri ve bizim stresten maalesef kaçışımız oldukça zor. Ancak madem stresten kaçamıyoruz, o halde stresle başa çıkabilmeyi öğrenmemiz gerekli. Stres altındaki kişilerde genelde kan basıncında artış, kalp atışında hızlanma ve damarlarda sertleşme görülür. Yalnızca kalp rahatsızlıkları değil, hemen hemen bütün hastalıkların temelinde yatan sebeplerinden biri olan stresin yanında sigara ve alkol tüketimi de mevcut durumun daha kötü bir hal almasını sağlar.



SAĞLIKLI BESLENIN

Bunun için hazır gıdalardan, trans yağ ve yüksek şeker tüketiminden uzak durup doğru yağları tercih etmekle başlayabilirsiniz.

Kalp ve damar hastalıkları; sağlıklı beslenme ile birlikte, yaşam tarzındaki değişiklikler ve doktorunuz tarafından belirlenen tedavi ile önlenebilir. Kalbiniz için daha çok sebze ve meyve tercih edin, posa tüketiminizi artırın, proteini dozunda ve kaliteli alın, kolesterole sınır belirleyin.

Beyaz ekmek yerine, tam tahıllı besinleri gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.



TRANS YAĞDAN UZAK DURUN

Margarin ve kızartmalarda bulunan trans yağlar iyi kolesterolünüzü düşürürken, kötü kolesterolünüzü yükseltir. Bu da kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkartır. Tercihlerinizi zeytinyağı, fındık yağı gibi sağlıklı yağlardan yana yaparken, market alışverişlerinizde mutlaka ürün ambalajlarını kontrol edin.



KAHKAHA ATIN

Gülmek, aslında yapılabilecek en basit egzersizdir. Ayrıca yapılan araştırmalar, 10-15 dakika boyunca gülerek 50 kalori yakılabileceğini gösterdi. Gülmenin faydalarını araştıran benzer araştırmalar; gülme esnasında stres hormonu seviyesinin düştüğünü, iyi kolesterol (HDL) seviyesinin arttığını gösterdi.



DÜZENLI SPOR YAPIN

Beslenme uzmanlarının tavsiye ettiği düşük kalorili Akdeniz diyeti içerisinde yer alan gıdalara destek olarak kalbiniz için en iyi olanı tercih edin ve haftada en az üç gün spor yapın ya da günde 30 dakikalık yürüyüşlerle kalp sağlığınıza olumlu yönde fayda sağlayın.

Bilinen bir gerçek var ki, metabolizmanız 40 yaşından sonra yavaşlamaya başlar ve bu da kilo artışlarını, özellikle bel çevrenizdeki yağlanmayı beraberinde getirir. Çok geç olmadan siz de gençken önleminizi alın ve sağlıklı beslenmenin yanında düzenli egzersiz programı ile kilo artışlarına savaş açın. Belli bir yaştan sonra yapılan aşırı yoğun egzersizler kalbi yorabilir ve hatta bu ağır egzersizler kalp rahatsızlıklarının altında yatan sorunları tetikleyebileceğinden kalp sorunlarını ortaya çıkarabilir.



HAYATI YAVAŞLATIN

Uzun ömürlü olmak için kalbinizi fazla yormamanız, yoğun stres ve koşuşturmadan uzak kalmanız lazım. Yaşam temponuzu biraz daha yavaşlatmanız gerekiyor.

Nabız atışını hızlandıracak etkilerden uzak durun. En önemlisi de doğru nefes alın!

Doğru nefes; kalbinizi yormaz, dinlendirir.

Bu noktada kendinize vereceğiniz en önemli hediye, yogaya başlamak olabilir.



SIGARAYA HAYIR!

Sigara içenlerde kalbi besleyen damarlarda daralma görülür, kandaki akışkanlık azalarak, pıhtılaşma oluşumu artar. Ayrıca kan damarlarının esnekliğini kaybetmesi sonucu kan basıncı dengelenemez ve hipertansyon (yüksek tansiyon) ile yüzleşirsiniz.

Unutmayın, sigarayı bırakmak şüphesiz kalbinizi korumak adına atabileceğiniz en önemli adımdır.



SOSYALLEŞIN

Araştırmalar gösteriyor ki, yalnız kalmak, asosyal olmak; kalp sağlığı açısından olumsuz etkiler yaratıyor. Ruh ve beden sağlığınızı koruyarak kalbinizin de sağlıklı atmasını sağlarsınız.



KALBİNİZ İÇIN AŞIK OLUN!

AŞIK olmak, mutluluk hormonu endorfin salgılanmasını sağlar ve kalbinize iyi gelir. Aşık olduğumuzda beynimiz kalp atışımızı hızlandıran ve bize oldukça keyiflendiren phenylethylamini üretir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; kaliteli bir cinsel yaşam, partnerinizle aranızda güçlü bir bağ kuran keyifli bir yol olmakla beraber, aynı zamanda kalp sağlığınızı da iyileştirir. Kaliteli bir cinsel aktivite, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan ve stresi azaltan endorfin hormonu başta olmak üzere pek çok kimyasalın üretimini artırıyor. Bu da kişinin rahatlamasını, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlıyor ve kişinin kardiyovasküler sağlığı için oldukça faydalı oluyor.



DAHA GENÇ GÖSTERIR

Düzenli bir cinsel hayat ile bağışıklığınızı koruyan bazı maddeler daha fazla salgılanıyor. Daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürmenize yardımcı olmakla birlikte, yapılan araştırmalar gösteriyor ki; cinsel hayatları düzenli çiftler oldukça dinç ve daha genç gösteriyor. Karşılıklı beğeni de psikolojik yönden özgüveninizin artmasını sağlıyor. Cinsel ilişki, oldukça etkili bir kardiyo egzersizi olarak kabul edilir; 20 dakika yaklaşık 1 km. yürüyüşe eşit sayılır. Kapalı spor salonlarında saatlerce vakit geçirmek sizin için sıkıcı ise, partnerinizle baş başa biraz vakit geçirebilirsiniz. Çünkü cinsel ilişki, kan basıncınızı düşürmeye, diyabet riskinizi azaltmaya ve kalbinizi güçlendirmeye yardımcı olur. Düzenli ve sağlıklı bir cinsel hayat kalp krizini azaltıyor. Yapılan bir çalışmada orta yaştaki erkeklerin uzun dönemdeki cinsel aktiviteleri takip edilmiş ve haftada iki veya daha fazla cinsel ilişkiye girenlerin kalp krizi geçirme riskinin ayda bir ya da daha az girenlere oranla daha düşük olduğu belirlenmiştir.