Atardamar tıkanıklığına dikkat!

Daha çok damar kireçlenmesi sonucunda kol ve bacaklara giden atardamarlar tıkanır. Bu tıkanıklık fazla belirti vermeden sinsice ilerler. Erken tanı çok önemlidir

Günümüzde en sık karşılaşılan hastalıkların başında gelen kalp ve damar hastalıklarında genetik faktörler oldukça etkilidir. Damar hastalığı, vücudunuzun damar ve kan damarlarını etkileyen geniş bir hastalık yelpazesidir. Hastalıklar; periferik arter hastalığı (PAD), ateroskleroz veya klodikasyon gibi birçok farklı isimle bilinir.



DAMAR HASTALIĞI NEDIR?

Tıkanmış borular veya zayıf dolaşım olarak adlandırılan bu koşulları duymuş olabilirsiniz. Tüm bu terimler, atardamarlarınızın ya da damarlarınızın bir zamanlar olduğu gibi çalışmadığını ifade eder. Arterler kandaki oksijeni kalbinizden vücudunuzun geri kalanına taşırlar. Kalbiniz attığında, arterler hafifçe genişleyebilir. Kalp atımlar arasında olduğunda, damarlar daralır. Bu, oksijenlerin organlara daha verimli hareket etmesine yardımcı olur. Damarlar vücudunuzdan, oksijenden zengin kan iletme sürecini başlatmak için vücudunuzdan oksijensiz kan taşır. Damarlar arterler kadar esnek değildir. Damar sistemi üzerinden kan akarken açılıp kapanabilen vanalar vardır. Periferik arter yani atardamar tıkanıklığı kol ve bacaklara kan taşıyan atardamarlarda görülen bir hastalıktır. Daha çok damar kireçlenmesi sonucunda kol ve bacaklara giden atardamarların tıkanması sonucu ortaya çıkar. Bu tıkanma bir veya birden fazla bölgede görülebilir. Erken tanı ve tedavi ile bu sinsice ilerleyen hastalığın, bacak kaybı gibi kötü sonuçlara yol açmadan önüne geçebilmek mümkün.



GENETİK HİKAYE ÖNEMLİDİR

Sigara, yaş, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, şişmanlık; atardamar tıkanıklığının risk faktörleri arasındadır. Damar hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmese de çoğu koşul birbirine bağlıdır. Genetik faktörler oldukça etkilidir. Ancak tüm bu hastalıklar ile ilgili tek ortak risk faktörü genetik hikayedir. Eğer ailenizde damar hastalıkları varsa, bu hastalığa sizin de yakalanma riskiniz oldukça yüksektir. Bu sebeple aksatmadan rutin sağlık kontrollerinizi yaptırmanızı öneririm.



ERKEN TANI İLE İLERLEMESİNİ ENGELLEYİN

PERIFERIK arter hastalığı sinsice ilerleyen bir hastalık olduğu için erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Erken tanı, hasta olan kişilerin ağrısız bir yaşam sürmesine ve daha uzun süre cerrahi işlemsiz yaşamalarına olanak tanımaktadır. Hatta yürümeyle ortaya çıkan ağrıların ilerlememesi için de erken tanı oldukça önemlidir. Her zaman hastalığı oluşmadan önlemenin en iyi tedavi biçimi olduğunu unutmayın. Bu sebeple periferik arter hastalığını gelişmeden engelleyebilirsiniz. Öncelikle sağlıklı bir yaşam tarzını ve düzenli egzersizi hayatınıza dahil edin, sigara içiyorsanız derhal bırakın. Kan şekeri seviyelerinin ve tansiyon değerlerinin ideal seviyelerde olmasının da hastalığın gelişmesini engelleyecek bir diğer nokta olduğunu unutmayın.