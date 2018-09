Sonbaharda brokoli ve lahana yiyin

Sağlıklı bir karaciğer, kuvvetli bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır. Bu sebeple brokoli, marul ve lahana gibi karaciğere faydası ispatlanmış gıdalarla beslenmek, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenize yardımcı olacaktır

Hayati öneme sahip olan bağışıklık sistemini ayakta tutmak ve sağlıklı kalabilmek için yapabileceklerinizin başında doğru beslenmek geliyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, bağışıklık dostu yiyecekler neler merak ediyor musunuz?



BROKOLİ, MARUL VE LAHANA

Sağlıklı bir karaciğer, kuvvetli bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır. Karaciğeriniz ne kadar sağlıklıysa, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmekle görevli hormon ve hücreler de o ölçüde etkilidir. Bu sebeple brokoli, marul ve lahana gibi karaciğere faydası ispatlanmış gıdalarla beslenmek, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenize yardımcı olacaktır.



YABAN MERSİNİ

Yaban mersinini taze ve kurutulmuş halde bulmak mümkün ancak kurutulurken şeker ve ayçiçek yağına bulanarak tatlandırıldığı da biliniyor. Elbette bu her marka ve ürün için geçerli değil. Kurutulmuş yaban mersini alırken içindekiler etiketini mutlaka okuyun. Yaban mersini, içerdiği antioksidanlar sebebiyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye yarar. Ayrıca yapılan araştırmalar, portakaldan yaklaşık beş kat fazla C vitamini içerdiğini de söylüyor.



SU

Su, vücutta bulunan atıkları kan ve lenf sıvıları yoluyla taşır. Günde en az 2 litre su içmek, besinlerin hücrelere nüfuz etmesi ve atıkların boşaltılması için gereklidir. Su aynı zamanda bedenimizin tamamına oksijen taşımakla görevlidir. Organlarımızın oksijenle beslendiğini düşündüğümüzde, sağlıklı organlar için su içmenin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. İyi çalışan organlar, kuvvetli bir bağışıklık sistemi anlamına gelir.



AVOKADO

Yapılan araştırmalar, avokadonun içerdiği amino asit, antioksidan ve sağlıklı yağların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede son derece önemli bir rol oynadıklarını gösterdi. Bağışıklık sisteminizin kuvvetlenebilmesi için her gün yarım avokado yemeniz yeterli.



BAL

Anneler, havalar soğuduğunda duyulan ilk hırıltıda yapmaları gereken şeyi iyi bilirler. Sıcak içecekler; sindirimi kolaylaştırır, soğuk algınlığı ve grip belirtilerini hafifletir yani bağışıklık sistemine mikroplarla savaşmak için ihtiyaç duyduğu ilk uyarıyı yapar. Bağışıklık dostu içeceğinizi bir antioksidan kaynağı olan balla tatlandırın. Koyu renk ballar daha fazla antioksidana sahiptir. Daha iyi bir etki için karabuğday gibi koyu çeşitleri tercih edin.



BALIK

Bağışıklığınızı tamamen güçlendirmek için, yediğiniz balığın yeterince iyi yağ içerdiğinden emin olun. Somon, ton balığı, uskumru ve sardalya gibi omega-3 yönünden zengin balıkları tüketin.