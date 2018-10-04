Alzheimer’dan korunmak için bulmaca çözün

Alzheimer’ı önlemenin temel şartı zihni ayakta tutmaktır. Uzmanlar, satranç ve bulmaca ile beyni canlı tutmayı öneriyor

Zaman zaman hepimiz arabamızı nereye park ettiğimizi unutuyoruz. Özellikle kafamız meşgul olduğunda bir miktar unutkanlık normaldir. Fakat unutkanlığınız bu bahsettiğim masum belirtiden çok daha fazla ise Alzheimer hastalığına karşı dikkatli olmanız gerekir! Zamanla beyin fonksiyonlarının kaybıyla oluşan Alzheimer; davranış, hafıza ve düşünme ile ilgili sorunlara neden olan bir çeşit demans yani halk dilinde bunama olarak adlandırılır. Alzheimer hastalığında genellikle semptomlar yavaş yavaş gelişir, zaman içerisinde kötüleşir ve sonrasında günlük normal aktivitelerinize müdahale edebilecek kadar şiddetli hale gelir.



GÜNLÜK İŞLER AKSAR

Özellikle yeni öğrenilen bilgilerin unutulması ve hatırlamak için tekrar tekrar sorulması Alzheimer'in kısa süreli olarak hafızayı saklayan beynin bir kısmına saldırmasıdır. Hastaların birçoğu günlük işlerini devam ettirmek, tamamlamak konusunda zorluk yaşar ve günlük yaşamda devam ettirdikleri aktiviteleri bozulur. Günlük hayatta kolaylıkla yaptığımız ev işlerinde, yemek pişirmede ve hatta hobileri bile yapmakta zorluk yaşanır.



ASOSYALLİK GELİŞİR

Sosyal aktivitelerden uzaklaşarak asosyal bir birey haline gelirsiniz. Hiçbir şeyden zevk alamaz hale gelir, bunalımlı, üzgün, korkulu veya endişeli olabilirsiniz. Böylelikle Alzheimer hastalığı, kişiliğinizde ve ruh halinizde değişikliklere neden olur ve insanlarla olan etkileşiminizi de olumsuz yönde etkiler. Hastalığı önlemenin temel şartı, zihni ayakta tutmaktır. Rush Üniversitesi'nde araştırmacıların ortaya koyduğu bir araştırmaya göre satranç oynama, bulmaca çözme ve okuma gibi zihni canlı tutan faaliyetlerle meşgul olan insanların, bu türden faaliyetlerle uğraşmayan diğer insanlara göre Alzheimer hastalığından iki kat daha fazla korunduklarını tespit etmişlerdir.



DİYABET, RİSKİ ARTIRABİLİR

YAPILAN bir araştırmaya göre, diyabet hastalığı Alzheimer riskini ikiye katlıyor. Yüksek kan şekeri ve insülin direnci, beyin hücrelerine zarar verebilecek komplikasyonlara yol açarken arıca Alzheimer riskini de artırır. Aynı olumsuz etkiyi yaratabilecek diğer koşullar arasında yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon yer alır. Bu hastalıkların seyrini doktorunuzla birlikte izlemek önemlidir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar oldukça umut verici olup Alzheimer risklerini basit ama etkili yaşam tarzı değişiklikleri ile azaltabileceğinizi göstermektedir. Sağlıklı yaşam tarzınızla siz de Alzheimer hastalığının semptomlarını önleyebilir, süreci yavaşlatabilir ve hatta çok geç kalmadan durumu tersine çevirebilirsiniz.



KILOYA DIKKAT!

EKSTRA kilo Alzheimer ve bunama türleri için bir risktir. Yapılan bir araştırmada, kilolu ve orta yaşın üzerindeki bireylerin Alzheimer riskinin iki katına çıktığını, obez kişilerde ise bunun üç katı olduğu belirlenmiştir.