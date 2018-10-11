Kolesterolünüzü ıspanak yiyerek dengeleyin

Kolesterolünüzü dengeleyebilmek için beslenmenize özen gösterin. Ispanak ve bazı yeşil yapraklı sebzeler, yağlı balıklar, bitter çikolata ve avokado; abartmadan tüketildiğinde faydalı oluyor

Sağlıksız beslenme, yüksek kolesterol seviyesine neden olur. Kolesterolünüzü dengeleyebilmek için tüketmeniz gerekli besinleri bilerek, bu seviyeyi aşağı çekebilmeniz mümkün… Genellikle belirti vermeyip gizlice ortaya çıkan kolesterol yüksekliği, kalp rahatsızlıklarına da neden olabiliyor.

Genetik özellikler, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, stres ve aşırı kilo sorunu; kolesterol probleminin en önemli sebepleri olarak sayılabilir. Peki kolesterolü düşürmek için ne yapmalıyız?

Aşağıdaki kolesterol dengeleyici besinleri alışveriş listenize ekleyerek işe koyulabilirsiniz.



ISPANAK

Ispanak ve bazı diğer yeşil yapraksebzelerde bulunan lutein pigmentinin, kötü kolesterol ve trigliseridleri düşürdüğü kanıtlanmıştır. Ispanak, aynı zamanda antioksidan olan E vitamini de içerir.



PATLICAN

Lif açısından oldukça zengin olan patlıcan, az miktarda yağ veya kolesterol içerdiğinden, kilo vermeye çalışan veya obezite sorunları yaşayan insanlar için çok sağlıklı bir seçenek olacaktır. Ayrıca lif yönünden zengin bir besin olması, grelin salınımını engeller. Bu hormon, bize acıktığımızı söyleyen hormondur. Yani patlıcan; iştahımızı azaltarak, aşırı yemek yeme isteğimizi büyük ölçüde azaltır. Böylece kilo vermenize yardımcı olur.



YABAN MERSINI

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen yaban mersini, aynı zamanda damarların tıkanmasına sebep olan kötü kolesterolün kandaki seviyelerini azaltır. Bu etkisini görmek için, yaban mersininin tazesini veya kurusunu tercih edebilirsiniz.



BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, yüksek yoğunlukta kakao polifenolleri içerir. Kakao polifenolü, iyi kolesterol olan HDL'yi yükseltmeye yardımcı olur. Çikolatadaki yağ asitleri, kötü kolesterol olan LDL moleküllerinin yapısında değişimler meydana getirerek zararlarını azaltmaya yardımcı olur.



ELMA, ÜZÜM, ÇİLEK

Bu meyveler, LDL'yi (kötü kolesterol) azaltan bir tür çözünür lif olan pektin açısından zengindir. Böylece kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.



AVOKADO

Avokado; kötü kolesterolü düşürürken, sağlıklı kolesterolü yükselten kalp dostu tekli doymamış yağ asitleri içerir. Avokadoda kalori ve yağ miktarı biraz yüksek olduğundan (300 kalori ve avokado başına 30 gr yağ), fazla tüketmemeye özen gösterin.



YULAF

Yulaf, tahıllar içine en iyi çözülebilir lif kaynağıdır. Güne bir kase yulafla başlayarak kolesterolünüzü dengeleyebilirsiniz.



YAĞLI BALIKLAR

Haftada iki ya da üç kez yağlı balık tüketmek LDL'yi azaltabilir.

Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; doymuş yağları omega-3 ile değiştirmek (somon, sardalya ve ringa balığı), iyi kolesterolü yüzde 4 oranında artırabilir.