Yanlış ayakkabı seçimi nasıra neden olabilir

Ayak yapısına uygun olmayan, yüksek topuklu, sıkı ayakkabılar giymek; nasırlara neden olabilir. Rahat ayakkabılar seçin, topuklu ayakkabı tercihiniz yalnızca özel günlerde olsun ve sürtünen bölgeler için özel koruma pedleri kullanın

Genelde eller ve ayaklarda görülen nasır; cildin uzun süre baskı, sürtünme ve diğer tahriş biçimlerine karşı kendini korumasından dolayı cildin dış tabakasında oluşan sertleşmedir.

Nasır genelde ayaklarda ve ellerde oluşur. Her cins, boy ve birçok farklı şekilde ortaya çıkabilen nasırlar nedir, nasıl oluşur ve nasıl tedavi edilir? Bu haftaki yazımda nasır konusunu kaleme aldım… Özellikle ağrıya neden olan nasırlar, kötü görüntüsünün yanında sağlık için de ciddi sorunlara sebep olabilir.

Sıklıkla görülen semptomları arasında kuru cilt, cilt yüzeyinde kalınlaşmış bir bölge, cilt altında ağrı ve sertleşmiş bir yumru yer alan nasırın oluşumuna, büyümesine etki edebilecek birçok sebep vardır. Bu baskının ve sürtünmenin bazı nedenleri şunlardır:



NASIR OLUŞMASININ NEDENLERİ

Ayak yapısına uygun olmayan, yüksek topuklu, sıkı ayakkabılar giymek ayak parmaklarınızı rahat kımıldatamamanıza neden olur. Bu nedenle, ayakkabı seçimi yaparken ayak parmaklarınızı hareket ettirerek herhangi bir sürtünme veya sıkışma olup olmadığını kontrol edin.

Topuklu ayakkabıyı yalnızca özel günlerde giyin ve sürtünen bölgeler için koruma pedleri kullanın.

Çorapsız ayakkabı giymek,

Ayağın fazla kemikli olması ve/ veya deformasyonlar,

Yanlış yürüme ve yanlış basma, sert zeminde çıplak ayakla dolaşmak,

Ayak temizliğine gerekli önemi vermemek de nasırın başlıca sebeplerinden biri olarak kabul edilir. Mikrop ve bakteri üremeye elverişli ortamlarda bulunan ayaklarımızın her zaman temiz tutulması, sağlıklı ve yumuşak kalabilmesi için de nemlendirilmesi gereklidir.

Ellerde oluşan nasırların sebepleri arasında ise sürekli yazı yazmak ve yazı yazarken kalemi sıkıca tutmak, enstrümanlar ile yapılan sürekli tekrar baskıları ve el aletlerinin kullanımı gösterilebilir.

Bu nedenle, ellerinizin sürtünen bölgesini koruma altına almalısınız.



NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Ayakkabı seçiminde yanlış tercihler sonucu özellikle başparmağın olduğu bölgede baskı nedeniyle lezyon oluşur. Bu nedenle, yapılması gereken ilk şey rahatsızlığa sebep olan ayakkabılarınızdan bir an önce kurtulmaktır. Mümkün olduğunca rahat ayakkabılar tercih etmeli ve çorap giymeyi ihmal etmemelisiniz.

Keskin ve delici aletlerle nasırlarınızı kesmeye, o bölgeyi kazımaya çalışmayın. Uygulanacak en iyi yöntem, duştan sonra ponza taşı ile o bölgeyi hafifçe ponzalamak ve cildin üst katmanındaki ölü hücreleri temizlemektir. Sonrasında krem ile iyice nemlendirin.

İyi bir mineral deposu, doğal C vitamini kaynağı olan aynı zamanda suyunda pektin ve organik nitelikli sitrik asit bulunduran limon; nasırlar için uygun bir tedavi yöntemidir. İçeriğinde yer alan maddeler hem enfeksiyon oluşumuna, hem de cildin çatlamasına engel olur.