Brokoli alerjiyi önler cildi korur

Mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağı olan brokoli; alerjik reaksiyonları önler, bağışıklık sistemini güçlendirir, cildi korur, kan basıncını ve kolesterolü düşürür

Sağlıklı bir yaşama sahip olmak için her türlü meyve ve sebzeyi tüketmek gerekir.

Birçok bilimsel çalışma, brokoli gibi sebzelerin tüketiminin artmasıyla obezite, diyabet, kalp hastalığı riskinn azaldığını göstermiştir.

Eğer daha sağlıklı beslenmek istiyorsanız, lahanagiller ailesinin üyesi olan brokoli gibi sebzeler alışveriş listenizin en üst sıralarında olmalıdır. İtalya kökenli bir sebze olan brokoli, dünyada en çok bilinen yeşil sebzelerden biridir. Eminim brokolinin sağlığa olan faydalarını okuduktan sonra sizin veya çocuklarınızın gözdesi olmasa bile, beslenmenize bu faydalı sebzeyi eklemek isteyeceksiniz.

Brokoli; kanseri önleme, sindirimi artırma, kolesterol seviyesini düşürme ve vitaminmineral alımını en üst düzeye çıkarma gibi sağlığa çeşitli yararları olan bir besindir. Ayrıca alerjik reaksiyonları önler, bağışıklık sistemini güçlendirir, cildi korur, kan basıncını düşürür, iltihaplanmayı ortadan kaldırır ve göz sağlığına olumlu etkileri bulunur.

Brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler; mükemmel birer vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır.

Yüksek lif oranı sayesinde, östrojen seviyesinin düşmesini sağlar ve sindirim sistemi için de son derece faydalıdır.

Yeşil yapraklı sebzeler, karaciğeri temizleyerek detoks etkisi yapar. Böylece toksik kimyasalların vücutta dolaşması engellenmiş olur. Bu sayede tümör oluşturan hücreler bir araya gelemez.

Brokoli, karnabahar ve lahana gibi kükürtlü sebzeler, antikanser özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yapılan çalışmalar; bu sebzelerin içerdikleri glukozinolat adı verilen bileşik sayesinde, çeşitli organlarda kanseri durdurucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle; brokoliyi özellikle mevsiminde sofranızdan eksik etmeyin.



BUHARDA PİŞİRIN

Bu mucizevi sebzenin bir diğer sağlığa faydası da anne olma şansını artıran besinler arasında olmasıdır. Folik asit, özellikle kadınların hamile kalmadan önce başlaması önerilen ve yine özellikle rahim ve akciğer kanserine dönüşecek hücreleri düzelten süper bir B vitamini üyesidir. Vücutta depolanma sorunu olmadığından, düzenli olarak alınabilir. Brokoli, yumurtlama için hayati önem taşıyan folik asit ve C vitamini açısından zengin bir besindir.

Brokoli; aynı zamanda K vitamini, lutein, folat ve beta karoten gibi beyin sağlığına fayda sağlayan vitaminler açısından da zengindir, aynı zamanda iyi bir potasyum ve lif kaynağıdır. Araştırmalar, yeşil yapraklı sebzelerin bilişsel becerilerde yavaşlamanın azalmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir. Brokolinin maksimum sağlığa faydasını görmek istiyorsanız, kaynatarak pişirme yerine buharda birkaç dakika pişirmelisiniz.