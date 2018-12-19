Grip değil gribimsi: Gergedan virüsü

Sağlık Bakanlığı’nın incelemelerinde, grip ve soğuk algınlığına yol açan gergedan virüsünün görülme oranının yüzde 41.4 olduğu saptandı. Virüsten korunmak için doğru beslenin, hijyene dikkat edin

Grip değil gribimsi olarak adlandırılan gergedan virüsü, Sağlık Bakanlığı tarafından 21 ilden alınan örneklerden oluşan bulaşıcı hastalık izleme raporunda yüzde 41.4 gibi yüksek bir oranda ön plana çıktı. Kasım ayı raporunda karşımıza çıkan gergedan virüsüyle ilgili merak edilenleri bu yazımda bulabilirsiniz. Havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte birçoğumuz burnumuzu çekmeye, olur olmaz yerlerde hapşırmaya ve kendini bitkin hissetmeye başladı. Soğuk algınlığı ve grip gibi hayat kalitemizi önemli ölçüde etkileyen hastalıklara 200'den fazla virüs neden oluyor. Bu yıl yapılan incelemelerde; grip dışındaki virüslerin, yüzde 41.4'ünün gergedan virüsü olduğu açıklandı. Hastalık; kişilerin öksürmesi, hapşırması sırasında ortama yayılan virüslerin, solunum yoluyla bulaşmasıyla ortaya çıkar. 12-72 saat arasındaki kuluçka süresinden sonra kişide hastalık görülür.



VİRÜSTEN KORUNMA ÖNERİLERİ



ELLERİNİZİ SIK YIKAYIN

Hastalıklardan korunmanın yolu, gün içinde düzenli olarak ellerinizi yıkamaktan geçer.







İSTİRAHAT ŞART!

Soğuk algınlığı ve grip benzeri bir hastalık olduğu için mutlaka evde istirahat edin. İstirahat sayesinde diğer insanlarla temas kurmadığınız için hastalığı bulaştırmamış olursunuz.



DOĞRU BESLENİN

Birçok kişi vitamin ve mineral alımını artırmak için multivitamin tercih etse de, vücudunuzun sağlığını koruması ve enfeksiyonlarla savaşması için ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almasının en iyi ve doğal yolu taze sebzelerdir.



DEZENFEKTE EDİN

Cep telefonu ekranı ve klavye gibi sık kullandığınız yüzeyler ile kapı kolu gibi ortak temas edilen yerleri düzenli olarak dezenfekte etmeyi alışkanlık haline getirin.



TIRNAKLARINIZI KESİN

Ellerinizi yıkıyor olabilirsiniz ancak tırnaklarınızın altını yıkamak pek de kolay değildir. Kir ve mikroplar, genellikle tırnakların altında toplanır ve gün içinde ellerinizi kullanarak yaptığınız işlerle yayılır. Tırnaklarınızı kısa tutmak, bu kaçak mikropları taşımanızı önler.



ORTAMI HAVALANDIRIN

Özellikle kış aylarında, pencerelerin kapalı tutulduğu ve havalandırmanın kısıtlı yapıldığı kapalı mekanlarda virüslerin buluşma olasılığı daha yüksektir. Bulunduğunuz ortamı havalandırarak hastalığın bulaşma riskini önleyebilirsiniz.