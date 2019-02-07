Şah damarı daralması felce neden olabilir

Şah damarı, beynin ihtiyacı olan kanın çok büyük bir kısmını taşır. Bu damarda meydana gelen daralma, felce sebep olabilir

Şah damarı; boynun iki yanında bulunan, beyne ihtiyacı olan oksijen ve kan alışverişini sağlayan damardır.

Bu damarda meydana gelen daralmalar sonucunda bireyler ciddi şekilde zarar görebilir.

Şah damarı daralması, kişilerin felç geçirmesine ve hatta hayatını kaybetmesine dahi neden olabilir.



BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şah damarı daralmasının pek çok belirtisi olabilir.

Yüzün tamamında ya da bir kısmında uyuşma, el ve kollarda uyuşma, konuşmada zorlanma, yüzün tek tarafında sarkma, şiddetli baş dönmesi, gözlerden birinde oluşan körlük ve şiddetli baş ağrısı; bu belirtiler arasındadır.

Bu belirtilerden birkaçını yaşıyorsanız, hiç vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanızı öneririm.



SEBEBI DAMAR SERTLİĞİ

Beynimizin ihtiyacı olan kanın çok büyük bir kısmını taşıyan şah damarının tıkanması ya da daralmasının en önemli sebebi, damar sertliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Damar sertliği ise sadece şah damarımızı değil, vücudumuzda yer alan diğer damarları da etkileyen bir durumdur.

Şah damarı daralması, inmeye neden olabilecek kadar ciddi bir durumdur.

Bunun ilk nedeni, damarın kireç tabakası nedeniyle tam olarak tıkanması ve beyne giden kan akımının durmasıdır.

Yine şah damarında meydana gelen bu kireç tabakası üzerinde pıhtılar oluşabilir ve bu da beyne giden kan akımını engelleyebilir.

Ayrıca kireçlenme tabakasından küçük kireç parçalarının kopması, bu parçaların kan akımıyla ince beyin damarının içine kaçması nedeniyle ani tıkanmalar ve inme meydana gelebilir.



ÖNCE GEÇİCİ SONRA KALICI

Geçici inme hali, uyarıcı niteliğindedir. Hastayı, yaklaşan daha kalıcı bir inme durumuna karşı uyarır. Bu duruma neden olan karotis damar darlığı doğru şekilde tedavi edilemezse, hastanın kalıcı iskemi yani inme/felç durumu ile karşılaşması olağandır.



TEDAVİDE BESLENME ÖNEMLİ

ŞAH damarının daralması yüzde 50'yi geçtiğinde felç riski oluşmaya başlar. Daralma yüzde 80'e ulaştığında ise felç söz konusu olabilir. Kanın pıhtı atması durumunda ise ölüme kadar giden bir süreç başlayabilir. Şah damarı daralmasında öncelikli olarak, kanı sulandırıcı ve inceltici ilaç tedavisi yapılır. Ayrıca hastanın beslenmesi de düzene sokulmalıdır. İlaç ile tedavi edilemeyen tıkanıklıklar, cerrahi müdahale gerektirebilir. Ameliyat ile damar içerisinde daralmaya neden olan katman temizlenir. Endarterektomi olarak adlandırılan ameliyat sonucunda felç ve ölüm riski büyük ölçüde ortadan kaldırılmaktadır. Hasta, ameliyat sonrasında alkol ve sigaradan uzak durmalıdır.