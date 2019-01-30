HALİT YEREBAKAN

Kayak yaparken bazı kurallara uymanız gerekir. Bu sporda diz eklemine fazla yük biner. Sakatlıkları önlemek için diz çevresindeki kaslara yönelik güçlendirme egzersizleri yapılmalı

Kış aylarının kasvetli havasından kurtulmak ve biraz olsun kafa dağıtmak isteyenler soluğu kayak merkezlerinde alıyor. Özellikle okulların yarıyıl tatiline girmesi, bu merkezlerin dolup taşmasına neden oldu. Kayak yaralanmalarının başlıca nedenleri arasında düşmeler gelir. Öyle ki, kış sporlarını yapan profesyonel sporcular dahi düşebiliyor. Ayrıca yorgunluk, dikkatsizlik, yanlış kayma tekniği, kontrolü kaybetme, ekipman yetersizlikleri ise bu nedenlerin oluşmasında önemli diğer etkenlerden. Kayak yaparken uymamız gereken kuralların başında doğru ekipmanları temin edip kişisel özelliklere uygun hale getirmek gelir.



BOTLAR AYAĞA TAM OLMALI

Kayak esnasında giyilen botlar ayağa tam oturmalıdır. Ayrıca kayağa bağlantı yerlerindeki mekanizmalar, düşme sırasında ayaktan kolayca çıkabilmeleri için kiloya göre ayarlanmalıdır. Eğer kayma sırasında kayak ayaktan çıkmaz ve dönerse, vücut bu ani dönüşe ayak uyduramayacağından ciddi diz yaralanmaları görülebilir. Kayak veya snowboard esnasında mutlaka kask takılması gerekir. Aksi takdirde ciddi kafa travmaları oluşabilir. Kış sporları öncesi kas güçlendirme egzersizleriyle vücudu hazırlamak da bir diğer önemli nokta. Bu sporlarda özellikle diz eklemine fazla yük bindiğinden, diz çevresindeki kaslara yönelik güçlendirme egzersizlerini uygulamak gerekir.



KIRIK KIRMIZI-MOR RENGE DÖNÜŞÜR

Tüm önlemleri aldığınız halde beklenmedik bir kazada kemiğinizin kırıldığını nasıl anlarsınız?

Öncelikle duyduğunuz seslere dikkat edin! Kemikler kırıldığında, olay anında dahi duyabileceğiniz bir çıtırtı sesi ortaya çıkar.

Söz konusu bölge aniden ve ciddi oranda şişmeye başlar.

Kırığın yaşandığı bölge, kırmızı-mor ya da siyah- mavi renk alarak çürük görüntüsü oluşur.

Söz konusu bölgeye dokunmak çok güçtür. Eğer bir kırıkla karşı karşıyaysanız, hassas bir temas bile hastaya ciddi acı verir.

Kırılan kemiğin içeriden baskı yaparak cilt üzerinde oluşturduğu kabartı, çıplak gözle görülebilecek bir hal alır.

Kemiğin kırıldığı bölgede eğrilikler meydana gelir ve kırığın bulunduğu yerde çukur oluşur. Çukurdan sonra meydana gelen kabarıklık, şişlikten farklı bir görünüme sahiptir ve kolayca ayırt edilebilir.