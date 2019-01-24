Hareket hastalığı yolculuğunuzun keyfini kaçırmasın

Taşıt tutması, iç kulakta meydana gelen bir bozukluktur. Sallantı ve baş dönmesi hissiyle birlikte mide bulantısı gelişir. Seyahat sırasında yavaş ve sakin nefes alın, bol su için

Hareket hastalığı olarak da bilinen taşıt tutması, iç kulakta meydana gelen bozukluktur. Hareket hastalığı yaşayanlar, bedensel hareketlerini kontrol etmekte güçlük çeker ve denge sorunu yaşanır. Sallantı ve baş dönmesiyle birlikte midede bulantı hissi meydana gelir. Tüm bu süreç taşıt tutması olarak tanımlanır. Taşıt kelimesinin hareket hastalığı içinde geçmesi ise, bu hastalığın daha çok hareket halindeki araç, gemi ve uçakta ortaya çıkıyor oluşudur. Hareketin beyinde algılanması üç farklı sinirsel yolla gerçekleşir. İç kulaktan, gözlerden ve vücut dokusundan gelen uyarılar hareketin algılanmasını sağlar. Hareket sırasında beyne bu yollardan mesajlar iletilir ve beyin hareketi koordine eder. Hareket bilinç dışı gerçekleştiği zaman (örneğin deniz yolculuklarında) beyne giden mesajlar karışır ve beyin, hareketi koordine edemez. Yani gözlerinizden gelen uyarılar bir hareket mesajı verirken; iç kulak, bu hareketi vücudun gerçekleştirdiğini onaylamaz. Böylelikle karışıklık meydana gelir. Uyarılar arasındaki bu anlaşmazlık durumu taşıt tutması olarak adlandırılır.



BULANTINIZ OLURSA AYAĞA KALKIN

Seyahatiniz sırasında taşıt tutması yaşıyorsanız, şu tavsiyelere göz atın:

Ağır yemeklerden kaçının. Seyahatinizden en az 24 saat önce ne yediğinize dikkat edin. Yağlı, ağır baharatlı veya tuzlu yemek istemeyin.

Mide ekşimesi veya reflü hissi oluşturan gıdalardan kaçının. Yolculuktan hemen önce bir şey yememeye çalışın, ancak bomboş bir mideyle de seyahat etmeyin.

Bol bol dinlenin. Seyahat öncesi iyi dinlenmiş olmak, vücudunuzun daha rahat bir hal almasını sağlar.

Oyun oynamaktan veya kitap okumaktan kaçının. Yüzünüze ve gözlerinize daha yakın bir şeye odaklanmak, beyne giden hareket sinyallerinde karışıklığa neden olur.

Kaydedilmiş bir kitap veya müzik dinlemek sağlıklı zaman geçirmenize katkı sağlar. Çok yakından olmamak kaydı ile film seyredebilirsiniz.

Ufka odaklanın. Ufka odaklanır gibi sabit bir noktaya bakmak, beyninizi rahatlatmaya ve dengesini sağlamasına yardımcı olur.

Yavaş ve sakin nefes aldığınızdan emin olun. Eğer panikliyor ve kendinizi gergin hissediyorsanız, nefesinizi düzene sokmak için nefes egzersizleri yapabilirsiniz.

Kusmaya başlarsanız, ayağa kalkın. Sırt üstü koltuğa yatmak yararlı değildir. Ayağa kalkmak, vücudunuzun denge hissi kurmasına yardımcı olur ve bulantı hissi ile başa çıkar.

Yolculukta bol su tüketmek vücudu dehidrasyondan korur.