Yumurtanın sağlığa 8 faydası

Değerli vitamin ve mineraller içeren yumurta, bağışıklık sistemini ve hafızayı kuvvetlendiriyor. Metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlıyor

Çoğumuz yumurtanın kan kolesterolü seviyesini artırdığını düşünür ancak bu bilgi doğru değil. İnsan sağlığı açısından son derece faydalı olan yumurta için son zamanlarda yapılan iki çalışma, zararlarına yönelik efsaneleri de çürütmüş oluyor. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi tarafından yayınlanan ilk çalışmada, yumurta tüketiminin prediyabetli veya tip 2 diyabetli 128 kişiyi nasıl etkilediğine bakıldı. Üç ay boyunca katılımcıların yarısı haftada 12 yumurta yerken, diğer yarısı haftada iki ya da daha az yumurta yedi. Altı aylık takipte, her iki grup da yüksek LDL (kötü) kolesterol seviyeleri ve yüksek kan basıncı gibi kardiyovasküler risk faktörlerinde önemli bir fark görülmedi. Gruplar arasındaki ortalama kilo kaybı da aynıydı. Bir başka araştırmada ise araştırmacılar, kalp ve şeker hastalığından arınmış, yaş grubu 50 olan 416 bin kişinin yeme alışkanlıklarını inceledi, aynı zamanda dokuz yıl boyunca sağlıklarını takip etti. Araştırmacılar, rutin olarak yumurta yiyen çalışma deneklerinin, yumurta yemeyenlere kıyasla inme ve kalp hastalıklarından ölüm riskinin daha düşük olduğunu bulmuşlardır.



1 Yumurta, değerli vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. İçeriğinde lutein, çinko, zeaksantin, D ve A vitaminlerini barındırır. Gözleri gece körlüğüne ve kuruluğa karşı korur.

2 HDL (iyi kolesterol) düzeyi daha yüksek olan kişilerde genellikle kalp hastalığı, felç ve diğer sağlık sorunları riski daha düşüktür. Yumurta yemek, HDL'yi artırmanın harika bir yoludur.

3 Yumurtanın içerisinde yer alan A vitamini, B-12 vitamini ve selenyum, bağışıklık sistemini sağlıklı tutmanın anahtarıdır.

4 Yumurta; içindeki yüksek protein kalitesi sayesinde, insanların enerjik kalmasına ve kendilerini daha uzun süre tok hissetmelerine yardımcı olabilir.

Tok hissetmek, atıştırmayı önler, bu da toplam kalori alımını azaltır.

5 Vücudun en karmaşık kısmı olan beyni korumak, sağlığınızı korumanız için son derece önemlidir.

Yumurta; hücrelerin, hafızanın, sinir sisteminin ve metabolizmanın düzenli çalışması için gereken doğru vitamin ve minerallerin çoğunu içerir.

6 Demir, çinko ve fosfor gibi mineraller yumurtalarda çok miktarda bulunur ve sağlıklı vücut için gereklidir. Yumurta, ayrıca tiroid hormonları ve selenyum üretmek için gerekli olan iyot bakımından da zengindir.

7 Kanser önleyici diyetlerin çoğu meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar açısından zengindir.

Düzenli olarak yumurta tüketerek koruyucu diyetinizin etkinliğini artırabilirsiniz.

8En yaygın D vitamini kaynağı bilindiği gibi güneştir.

Doğal olarak D vitamini içeren çok fazla gıda yoktur. Fakat yumurta, D vitamini için mükemmel bir kaynaktır.