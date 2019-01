Gebelik dönemi multivitamini Brokoli

Lahana ailesinin bir mensubu olan brokoli; kalsiyum, C vitamini, folik asit ve B6 vitamini içerir. Yani kendi başına gebelik dönemi multivitamini gibidir

Sağlıklı yaşam tarzını benimsemek, hayatın her sürecinde gerekli bir durumdur. Fakat öyle bir dönem var ki; sağlıklı yaşam tarzını benimsemek, bir yerine birden fazla hayatı olumlu yönde etkiliyor. Evet, hamilelik dönemi! Sağlıklı bir hamilelik dönemi için, birtakım alışkanlıklarınıza veda etmeli ve sağlıklı bir yaşam planı oluşturmalısınız. İşte bu özel süreçte size yardımcı olacak besinler listesi…



BROKOLİ

Brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzelerden diyoruz. Fakat yaprağını göremeseniz bile tomurcuklarının küçük yaprakçıklardan oluştuğunu unutmayın. Aslen lahana ailesinin bir mensubu olan brokolide kalsiyum var;, evet kalsiyum! Diğer yandan C vitamini, folik asit ve B6 vitamini... Yani kendi başına gebelik dönemi multivitamini gibidir.



TANSİYON İÇİN PORTAKAL

İçerdiği C vitamini ile meşhur olan portakal, üç farklı madde daha barındırıyor. Birincisi folik asit, ikincisi potasyum, üçüncüsü ise hisperidin. Folk asitin gebelik öncesi ve ilk iki ayındaki önemini birçok kaynaktan biliyoruz fakat potasyum ve hisperidin daha da önemli. Potasyum; tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir, tıpkı hisperidin gibi. Fakat hisperidin; meyvenin suyunda değil, etrafını çevreleyen beyaz süngerimsi dokuda mevcut, dolayısı ile bununla birlikte yenmesini tavsiye ediyoruz. Unutmayın, gebeliğin en ciddi komplikasyonlarından birisi pre-eklampsidir, yani tansiyona sebep olan plasental dolaşımla ilişkili durum. Gebelik döneminde tansiyon çok riskli olabilir. Portakal, bu riski biraz olsun uzak tutmak için tüketilmesi gereken meyvelerin başında geliyor.



PATATES TÜKETIN

Tatlı patates, vücudunuzda A vitaminine dönüşen bir bitki bileşiği olan beta-karoten bakımından oldukça zengindir. A vitamini, sağlıklı fetal gelişimi için çok önemlidir. Hamile kadınların genellikle A vitamini alımlarını yüzde 10-40 oranında artırmaları önerilir. Ayrıca tatlı patates, kan şekeri artışını azaltan ve sindirim sağlığını artıran lif içerir.



KALSIYUM DEPOSU

Yoğurt, iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. Unutmayın, yoğurt süte oranla daha fazla kalsiyum içermektedir. Diğer taraftan yoğurtların içindeki sağlıklı aktif kültürler (maya) sayesinde mantar enfeksiyonları önlenebilmektedir. Mantar enfeksiyonları, gebelik döneminde sıkça karşılaşılan bir durumdur ve korunmak için yoğurdu ihmal etmemelisiniz. Unutmadan; laktoz entoleransı olan kişiler yoğurdu tolere edebilmektedirler. Bu kişiler, yoğurt sayesinde süt ürünlerinden mahrum kalmamaktadır.



İNCİR, POTASYUM ZENGİNİ

İNCIR, hepimizin bildiği gibi özel bir meyve; ister kuru olsun, ister taze. İncir, neredeyse diğer tüm meyve ve sebzelerden daha fazla lif içerir; potasyum zenginliği ile meşhur muzdan daha çok potasyum içerdiği gibi. Ayrıca kalsiyum ve demir için de iyi bir kaynak olup hem kansızlığa, hem de kemik erimesine karşı etkilidir.



KABIZLIK SORUNUNA MERCİMEK

Mercimek, aynı fasulyeler gibidir, sadece gaz oluşumuna daha az sebep olur ve içerisindeki faydalı maddeler daha yoğun oranda bulunur. Çok güçlü folik asit, demir, protein ve lif kaynağıdır. İçerdiği lif sayesinde, sgebelik dönemindeindirim sisteminizin iyi çalışmasını sağlayarak oluşabilecek kabızlık ve hemoroidlerin önüne geçebilir.