Enerjinizi yüksek tutmak için aç kalmayın

Yetersiz beslenmek ya da hiç yemek yememek, enerjinizi düşürür. Kan şekerinizi düşürmemek ve enerjinizi korumak için, protein ve karbonhidrat açısından dengeli bir beslenme düzenine geçin

Teknolojideki gelişmeler, günümüzde milyonlarca insanın adeta prize takılı şekilde saatler boyunca çalışmasına neden oluyor. Bu durum da kronik strese, bitmeyen yorgunluklara yol açıyor. Yeni araştırmalar sayesinde, artık enerji yoksunluğuna sebep olan en sık etkenlere karşı çözümlerimiz var.

Birçoğumuz, 'Yoğun çalışma temposu nedeniyle hiç zamanım yok' bahanesine sığınırız. Bu durum hareketsiz yaşam tarzına, dolayısıyla da metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Birden bire aktif bir tempoya geçmek de bu nedenle zor olabilir.

Düzenli beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirerek enerji seviyenizi yüksek tutar.



GLUTEN HASSASİYETİNE DİKKAT!

Toplumun yüzde 25'den fazlası gluten hassasiyetine sahipken, sadece yüzde 1'i bu problemden haberdar. Basitçe; eğer yemekten sonra kendinizi enerjik hissetmek yerine şişkinlik, gaz veya kabızlık şikayetiniz varsa, gluten hassasiyetiniz olabilir demektir. Teşhis edilmemiş gıda hassasiyetleri (gluten gibi), bağırsak duvarınızda enflamasyona (reaksiyona) sebep olarak demir dahil olmak üzere önemli besinleri sindirmenizi engelleyebilir.

Demir, tüm hücrelerinize oksijen taşımakta yardımcı olan alyuvarlarınızın içindeki hemoglobin denilen maddenin ana bileşenidir ve demir eksikliğinde, kendinizi yorgun hissetmek önlenemez bir sonuçtur. Bu durumu engellemek için en iyi çözüm (hassasiyeti olanlar için), beslenme planınızdan gluteni çıkarmak ve demir alımını ve sindirimini artıran bir besin düzenine geçmek olacaktır.

Gün boyu enerji sahibi olabilmeniz için bir numaralı kural aç kalmamaktır. Yetersiz beslenme ya da hiç yemek yememek gibi durumlar enerjinizi düşürür. Bu nedenle kan şekerini düşürmemek ve enerjinizi korumak için az miktarda karbonhidrat içeren gıdalar yemeniz gerekir.

Liften zengin beslenmek, sindirim siteminizin sağlığı için altın değerindedir. Tam tahıllı gıdalar, lif zengini meyve-sebzeler; günlük diyetinize mutlaka eklemeniz gerekenler arasında yer alıyor.



KARACİĞERİNİZİ TEKRAR ŞARJ EDİN

Karaciğeriniz, bedeninizin enerji santralidir; vücudunuzun enerji seviyelerini hem kontrol eder, hem de düzenler. Zararlı gıdalar, tatlandırıcılı içecekler ve sigara; karaciğerinizin bedeninizdeki toksinleri (zararlı maddeler) atmasını zorlaştırır ve bu zararlı maddelerin vücudunuzdaki birikimi yorgunluğa yol açabilir.



PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN BESLENİN

Kaliteli protein kaynaklarını seçin. Her yemekte ve atıştırmalıklarınızda protein ve karbonhidratları birleştirin. Protein, bir yemekten veya atıştırmadan sonra kan şekerinin yükselişini önlemeye yardımcı olur. Böylece enerji yayılmasını sağlar. Protein açısından iyi kaynaklar; tavuk, balık, yağsız etler, az yağlı süt ürünleri ve baklagillerdir.

Ayrıca unutmayın; erkeklerin günde 2.5-3.7, kadınların ise 2-2.7 litre su içmesi, sağlık açısından oldukça önemlidir.