Yeni yılda kilo vermek için soğuk su için!

Soğuk su, metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlıyor. Her gün 10 bardak soğuk su içenlerin, günde 50 kalori daha fazla yaktıkları ortaya çıktı

Fazla kilo ile mücadele, durumdan muzdarip olanlar için sonu gelmez bir döngüdür. Hep söylediğim bir şey var; kilo verememenin ilk ve en önemli sebebi diyete başlamaktır. Diyete başlanmaz! Çünkü sağlıklı beslenme bir hayat tarzı olmalıdır. Olması gerektiği gibi beslenen bir kişi, zaten kilo problemi yaşamayacaktır. İşte yeni yılda sağlıklı kilo vermeniz için öneriler…



KAHVALTIYI ASLA ATLAMAYIN

Diyet yaparken bir uzmandan yardım almayan ya da ne yapacağını bilmeyenler, kahvaltı öğününü atlıyor. Oysa her sabah düzenli kahvaltı etmek, bir yaşam şekli olmalıdır. Sabah kahvaltısı yapmayan bir insan, ilk öğünü olan öğle yemeğinde normalden çok daha fazla yiyerek ikinci yanlışı yapar. Güne kahvaltıyla başlamak; hem sizin, hem de metabolizmanızın aynı anda çalışmaya başlamasını sağlar. Mide, ne yenirse yensin dört saat içerisinde boşalır. Ara öğünler, bu sebeple önemlidir. Öğün aralarını dört saatten az tuttuğunuzda, mideniz tamamen boşalmış olmayacağı için daha az yiyerek tok hissedebilirsiniz.



SICAK OLMAZ!

Tavsiyelere harfi harfine uyuyor olmanıza rağmen kilo vermeniz durma noktasına geldiyse, muhtemelen suyunuzu oda sıcaklığında içiyorsunuzdur. Soğuk su içmekle oda sıcaklığında su içmek arasındaki farkı inceleyen Alman bilim insanları ilginç bir sonuç elde etmişler. Bu sonuca göre; soğuk su içmenin metabolizma üzerindeki hızlandırıcı etkisi, oda sıcaklığında su içmeye oranla çok daha yüksek. Ayrıca her gün 10 bardak soğuk su içenlerin günde 50 kalori daha fazla yaktıkları da bu araştırma sonucu ortaya çıkmış.



YÜRÜYÜŞ ŞART

Yapılan araştırmalar, 10 dakikada 1.6 km (yaklaşık 1 mil) koşmanın saatte 566- 839 kalori yaktırdığını gösterdi. Bir türlü egzersiz yapamayanları harekete geçirecek bir araştırma sonucu daha var. Yapılan araştırmaya göre, yaklaşık bu tempoda koşan biri, günün geri kalanında da kalori yakmaya devam ediyor (elbette bir dilim pasta vb. yemediği sürece). Egzersiz sonrası kalori yakmaya devam etmek istiyorsanız, 1/2 kuralını uygulayın. Yani koştuğunuz sürenin yarısı kadar da yürüyün ve günlük egzersizinizi böylelikle tamamlayın.



ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT

Kalorisi yüksek atıştırmalıklardan uzak durmaya çalışın. 'Ufacık bir lokma' demeyin, ne yediğinizi mutlaka bilin. En sık tercih edilen atıştırmalıklar arasında kuru yemişler yer alır. Mesela 100 gr. ay çekirdeği, ortalama 600 kaloridir. Hacmi küçük ama etkisi büyük yiyeceklerden uzak durmak istiyorsanız; sevdiğiniz zararsız atıştırmalıkların bir listesini yapıp marketten sadece onları alabilirsiniz.