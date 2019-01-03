Karnabaharı yapraklarıyla birlikte pişirin

Araştırmalar, kanserle mücadelede etkin olan maddelerin karnabaharın yeşil yapraklarında daha yoğun olarak bulunduğunu gösterdi. Karnabaharı pişirirken yapraklarını da kullanın

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmenin gerekli olduğundan sık sık bahsediyorum. Colorado Eyalet Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya göre, antioksidan bakımından zengin beslenmek vücut direncini artırır ve vücudu salgın hastalıklara karşı korur. Yaşam kalitenizi artırmak ve uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız, işte size yardımcı olacak beş mucizevi besin…



SOĞAN VE SARIMSAK

Yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan soğan ve sarımsak için ilaç deposu demek mümkün. Özellikle kırmızı soğan; koroner arter hastalığının inflamatuar etkilerini azaltan antioksidanlar olan polifenoller bakımından zengin olduğundan kalp hastalığı riskinizi azaltır. Soğan ve sarımsakta bulunan kuersetin bileşeni, alerjiyle savaşmaya yardım eden bir başka gizli silahtır. Özellikle sarımsağın doğal bir antibiyotik oluşu, vücut direncini artırıp saman nezlesine karşı savunma sağlar. Sarımsağın; içerisinde bulunan yüksek seviyedeki allisin sayesinde, kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğü gösterilmiştir.



KABAK ÇEKİRDEĞİ

Uzun ve sağlıklı yaşamın en önemli besinlerinden biri de kabak çekirdeğidir. Kabak çekirdeği magnezyum deposudur. Sadece yarım bardak kabak çekirdeği günlük gereksinimin yarısını sağlar. Magnezyum, kasları rahatlatan ve hava dalgalarını açmaya yardımcı olan bir mineraldir. Böylece daha kolay nefes alabilirsiniz. Hayvan çalışmaları, magnezyum eksikliğinin histamin düzeyleri üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtmektedir.



KARNABAHAR

Amerikan Kanser Derneği'nin yaptığı araştırmada; karnabaharın kalın bağırsak ve mesane kanseriyle mücadelede son derece etkili olduğu belirtilmiş. Geleneksel karnabahar pişirme yöntemimize bakıldığında sebzenin yapraklarını kullanmadığımız görülüyor. Oysa kanserle mücadelede ihtiyacımız olan alfa-tokoferol (E vitamini), caffeic asit, kaempfreol, phytic asit ve rutin adlı maddelerin sebzenin yeşil yapraklarında daha yoğun bulunduğu araştırmacılar tarafından gösterildi. Bu sebeple, karnabahar pişirirken yeşil yapraklarını da kullanmalısınız.



FASULYE ÇEŞİTLERİ

Fasulye, Türk mutfağında sıklıkla kullanılan ve her çeşidi pişirilen bir bakliyat türüdür. Çorbalarda, ana yemeklerde, hatta salatalarda bile kullanılır. Renkleri ile birbirinden ayrılan çeşitleri olan fasulye, bilimsel araştırmalara da konu olmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre, genellikle salatalarda kullandığımız kırmızı fasulye tam bir antioksidan kaynağı. Antioksidan içeren sebze ve meyveler genelde kırmızı renktedirler ve kırmızının tonu koyulaştıkça içerdikleri antioksidan miktarı da artar. Ana yemek olarak kullandığımız beyaz fasulyenin glisemik indeksinin düşük olduğu da tespit edildi.



PROBİYOTİKLER

PROBIYOTIKLER veya yoğurtta bulunan canlı aktif kültürler, bağırsak yollarını hastalıklara neden olan mikroplardan uzak tutan sağlıklı bakterilerdir. Yoğurdun yanı sıra süt ve peynirde de bol miktarda probiyotik vardır. Probiyotikler, solunum ve mide-bağırsak enfeksiyonlarına karşı koruyucudur. 2011 yılında yapılan araştırmalara göre, probiyotik alan insanlar almayanlara kıyasla daha az hastalanmakta ve daha uzun yaşamaktadır.