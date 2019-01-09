Kışın da güneş gözlüğü kullanın

Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlar, kar yağdığı zaman daha zararlı hale geliyor. Bu da kataraktı artırıyor. Bu nedenle kışın da uygun ultraviyole korumalı güneş gözlüğü takmalısınız

Sürekli değişen hava şartlarının göz sağlığını da tehdit ettiğini biliyor muydunuz? Soğuk havalar; vücut direncini düşürerek gözlerde kaşıntıya, sulanmaya, kızarıklığa neden olabiliyor. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlar, göz enfeksiyonu riskini artırabilir. Göz, tüm yaşama yakından etki eden en önemli organlardan biridir. Olması gerektiği gibi gören gözeriniz varsa, bu organın işleyişindeki mucizeleri fark etmeden yaşamaya devam edersiniz. Oysa göz, sahip olduğu sistemin mükemmelliği oranında hassastır da. Ona gereken özeni göstermeli ve onu beslemelisiniz. İşte kış aylarında göz sağlığı adına dikkat edilmesi gerekenler…



KAR KÖRLÜĞÜ TEDAVİ EDİLİR

Ultraviyole ışınlarına (UV) fazla maruz kalmanın yol açtığı acı verici bir göz rahatsızlığı olan kar körlüğü, gözlerde yanma, batma hissi, sulanma ve ağrıya neden olur. Bu sebeple kışın sıcaklığın az olması sizi yanıltmasın. Ultraviyole ışınları kışın da zararlı etkilere sahip olduğu için özellikle uzun süre açık havada çalışan kişiler ve kar sporu yapanların dikkat etmesini öneririm. Ancak hemen korkmayın; kar körlüğü kolayca tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ultraviyole ışınlarından kendinizi uzaklaştırıp gözlerinizi dinlendirdikten sonra hızla iyileşmeniz mümkün. Güneş gözlüğü kullanmak, göz sağlığı için son derece önemlidir. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlar, kışın kar yağdığı zaman daha da zararlı hale gelebiliyor. Güneş ışınlarının kataraktı artırıcı etkileri bulunur. Bu nedenle uygun ultraviyole korumalı güneş gözlüğü takıp kışın göz sağlığınızı koruyabilirsiniz.



GÖZ KURULUĞUNA KARŞI ÖNLEM ALIN

KURU göz, gözün yeteri kadar gözyaşı üretememesi sonucu ortaya çıkan nem eksikliğinden meydana gelir. Kapalı ortamlar havadaki nemin azalmasına, bu durum da gözlerde daha az gözyaşı üretilmesine neden olur. Göz nemliliği için uygun ortamın sağlanamaması gözde yanma, batma, kaşıntı, kızarıklık, çizilme, yırtılma gibi rahatsızlıkları ortaya çıkarır.



SICAK KOMPRES

Gözlerinizin kuruması halinde, günde iki veya üç kez 5-10 dakika boyunca göz kapaklarınıza temiz, ılık ve nemli bir kompres yerleştirmeyi deneyin. Nemli ısı, kuru gözleri yatıştırır ve gözyaşını uyarıp iyileştirir.



MERHEM KULLANIN

Göz kuruluğunun dayanılmaz hale geldiği durumlarda, uyumadan önce gözlerinize merhem uygulayabilirsiniz. Burada en önemli nokta; merhemi, göz doktorunuzun önermesidir. Yanlış merhem uygulamaları gözünüzde kalıcı hasarlara neden olabilir.



KLİMADAN KAÇININ

Kış aylarında gözlerinize sıcak havanın doğrudan temas etmesi, göz kuruluğuna neden olabilir. Evde, iş yerinde, aracınızda kullandığınız havalandırmanın gözünüze direk temasından kaçının.