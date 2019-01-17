Erkeklerde varis olasılığı kadınlar kadar yüksek

Erkeklerin varis hastalığına yakalanma olasılığı kadınlar kadar yüksektir. Bunun en önemli sebebi ya çok uzun süre oturmak ya da ayakta kalmaktır

Varis, genellikle bacaklardaki toplardamarlarda görülen bir hastalıktır.

Bu rahatsızlıkta toplardamarlar şişer ve mavi bir renge bürünür. Akabinde de ağrı, gece uyutmama, kaşıntı gibi semptomlara sebep olur.

Varis, ülkemizde oldukça yaygın bir hastalıktır.

Bazı hastalıkların kadınlarda ve erkeklerde görülme sıklığı değişiklik gösterebilir.

Özellikle varis hastalığı üzerine yapılan araştırmalar, bu rahatsızlığın erkeklere oranla kadınlarda çok daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur.



BESLENME İLE İLİŞKİLİ

Aslına bakılırsa böyle bir sonucun ortaya çıkmasındaki en temel sebep, erkeklerin doktora gitme hususunda kadınlardan daha tutucu olmalarıdır. Çünkü tıbben varis hastalığının cinsiyet ile ilgisi bulunmaz.

Sonuç olarak erkeklerde varis hastalığına rastlanma olasılığı da kadınlar kadar yüksektir. Yine varis hastalığı, genel olarak bacaklarda meydana gelen bir rahatsızlıktır.

Erkekte varis, genellikle bacak bölgesinde görülür. Bu bölgede görülen varisin sebebi genellikle çok uzun süreler boyunca oturmak ya da ayakta kalmaktadır. Günlük 500 metre ile bir kilometre arasında yürüyüş yapmak, varis oluşumunu önlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca aşırı derecede yağlı, tuzlu ya da şekerli beslenmekten uzak durmak da erkekte varis hastalığını önlemektedir.

Çünkü varis hastalığı ve beslenme arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. Tüketilen besinler vücudumuzun her yerine dağıldığı için sağlığımız açısından büyük rol oynarlar.



VARİSTEN NASIL KURTULABİLİRİZ?

VARIS, belli yöntemler ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ameliyatsız yöntemler, varis tedavisinde oldukça sık kullanılır. Bu tedavi yöntemleri; lazer ile tedavi, radyofrekans ile tedavi ve köpük ile tedavidir. Eğer büyük bir varis probleminiz varsa ve ameliyat gerektirmiyorsa, bu durumda daha çok radyofrekans yöntemine başvurulmaktadır. Bu yöntemde, bacaklarınızdaki varisli bölgeye radyo dalgaları gönderilir. Bu sayede damarların ısınması sağlanır. Belli bir ısıya ulaşan damarlar ise yavaş yavaş normal fonksiyonlarını kazanmaya başlar. Mavi renk de zamanla kaybolur. Köpükle tedavi yöntemi, özel bir ilacın bacaklarınızdaki varisli bölgeye enjekte edilmesiyle uygulanır. Bu esnada ilaç köpürdüğünden, yöntemin adı köpükle tedavidir. İlaç, varisli damarı tahrip eder ve iyileşmeyi amaçlar. Lazer ile varis tedavisi de sık kullanılan yöntemlerdendir. Ancak bu yöntem, genellikle küçük varisli damarların tedavisinde tercih edilir. Büyük varisli damarlarda pek olumlu sonuç vermez.