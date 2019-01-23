Kan şekerinizi dengelemek için kişniş tüketin

Sedece sebze ve meyveler değil, baharatlar da sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezidir. Zerdeçal, kimyon, zencefil ve kişniş gibi baharatlar; kan şekerini dengelemenin yanı sıra kolesterol seviyesine de olumlu etki yapıyor

Sağlıklı beslenme denildiğinde akla ilk gelen besinler arasında meyveler, brokoli ve somon bulunur. Ancak, baharatlar da iltihaplanma, kalp hastalığı, kanser gibi hastalıklara karşı mutfağınızın gizli cephaneliklerindendir. Baharat kelimesi; onlarca, hatta yüzlerce çeşitten meydana gelen kabarık bir listeyi ifade eder. Baharatların sağlığınıza birçok olumlu etkisi vardır. Örneğin kan şekerinizi dengelemede yardımcı olanlardan bahsetmek gerekirse bu listenin başında; zerdeçal, kimyon, zencefil, hardal, kişniş gelir. The Journal of Medicinal Food'da yayınlanan bir araştırmaya göre bu baharatlar, kan şekerinizi dengelemenin yanında, kolesterol seviyeniz üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre; yiyeceklerinize daha fazla baharat eklemek, tuzu azaltmanıza yardımcı olabilir. Tuzlu beslenme yüksek tansiyon riskinizi artırabilir, bu da sizi kalp krizi ve felce karşı daha yatkın hale getirir.



SAĞLIĞIMIZA SAYISIZ FAYDALARI VAR

KİŞNİŞ Bu baharat, kişniş olarak bilinen otlardan ve tohumlardan elde edilir. Antienflamatuar, antibakteriyel, anti-alerjik ve antioksidan özelliklere sahiptir. Kişniş, aynı zamanda kolesterolü düşürmeye ve sindirimi düzenlemye yardımcıdır.

GÜVEY OTU İnsan sağlığı için olmazsa olmazlar listesinin başında iyi bir sindirim sistemi ve iyi bir gece uykusu yer alır. Araştırmalara göre; yemeklerinize eklediğiniz güvey otu, sindirim siteminizin hareketlenmesine sebep olur. Uyku problemi ve stresli bir hayatınız varsa, ılık bir banyo içine beş damla güvey otu yağı damlatın.

FESLEĞEN Fesleğenin kalp hastalığı, kanser, kemik erimesi ve Alzheimer hastalığına karşı hücrelerinizi koruduğu bilimsel olarak gösterilmiştir.

KEKLİK OTU Serbest radikalleri hücre seviyesinden temizleyerek genç kalmanızı sağlamanın yanında en geniş etkili antibiyotik özelliğe sahiptir. Öyle ki mantar enfeksiyonlarına bile iyi geldiği saptanmıştır.

KARANFİL İçinde bulunan eugenol adındaki madde hafif anestezi özelliğine sahiptir; diş ağrıları, diş eti hassasiyeti, aftlar ve boğaz ağrılarına iyi gelebilir. Solunum sistemi sorunu olan astom ve bronşite fayda sağlayabilir ve bunlara ilave olarak sindirim sitemi zehirlenmelerinde de etkilidir. ZENCEFİL Kalbinizi, damarlarınızı korur, zayıflamaya yardımcı olur, kolesterolünüzü düşürür, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir, bakteri ve mantarları yok eder, mide bulantınıza iyi gelir.