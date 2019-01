Yapabileceğiniz en basit egzersiz gülmek!

Sizi güldüren arkadaşlarınızla daha sık vakit geçirin. Çünkü günde 15 dakika boyunca gülmek, 50 kalori yaktırırken hastalıklara karşı doğal bir kalkan görevi görüp ömrü de uzatıyor

Günümüzün en popüler konularından birisi de 'sağlıklı yaşam'. Peki sağlıklı yaşam denilince aklınıza neler geliyor? Dengeli beslenme, düzenli spor yapma, hijyen; sağlıklı yaşam adına uymamız gereken kurallardan bazıları… Aynı zamanda sağlıklı yaşam için hazır gıdalardan kaçınmalı, hareket etmeli, sağlıklı beslenmeli, stresten uzak durmalı gibi dikkat etmemiz gereken pek çok nokta var. Bildiğiniz gibi toplumun sağlık okur-yazarlığının geliştirilmesi adına sağlık iletişimi konusunda yıllardır çalışmalarımı severek sürdürüyorum. Bu çalışmalarım neticesinde en büyük hayalim, sağlığını sürekli geliştiren fertlerin ve ülkemiz gençlerinin geleceklerine destek olup ülkemizdeki bilimsel alt yapıyı güçlendirmeye çalışmak.



FAST-FOOD YEMEYİN

Peki sağlıklı yaşam için nelere dikkat etmeliyiz? Diyet bir hayat şeklidir ve sağlıklı beslenme, bir alışkanlık olduğu zaman faydalıdır. Kavun, domates ve kerevizi sofranızdan eksik etmeyin, her öğünde protein alın, meyvenin suyunu içmek yerine meyvenin kendisini yiyin. Atıştırmalıklarınızı bisküvi, şekerlemeler yerine kavrulmamış kuruyemişlere, kuru meyvelere çevirin. Porsiyonlarınızı kontrollü tüketmek ve fast food'dan vazgeçmek herkes için ortak temel kurallardandır. Su içmeyi ihmal etmeyin. Virginia Üniversitesi'nde, düzenli yürüyüş yapan kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada, haftada üç kez kısa süreli ve hızlı, iki kez daha uzun süreli ve orta tempoda yürüyüş yapan kadınların; haftada beş kez temposuz yürüyenlere göre göbek çevresi yağlarını tam beş kat hızlı kaybettikleri tespit edildi. Yürüyüş yapmanın yanı sıra ofiste çalışırken, yürürken, yemek yerken, film izlerken karnınızı içeri çekerek dik durmaya çalışın. Böylece, ilgili kaslar devamlı çalışır.



ÖMRÜ UZATIYOR

Gülmek, yapabileceğiniz en basit egzersizdir. Yapılan araştırmalar, 10-15 dakika boyunca gülerek 50 kalori yakılabileceğini gösterdi. Haftada bir de olsa komedi filmi izlemeli, sizi güldüren arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmelisiniz. Unutmayın; gülmek ömrünüzü uzatır!



SAĞLIĞA DAİR HER ŞEY 'HAYATIN RİTMİ'NDE

SİGARAYI BIRAKIN!

Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından ilki kanserdir. Bu ölümcül hastalığın en temel sebepleri arasında ilk sırada sigara yer alıyor. Sigara içenlerde akciğer kanseri 15 kat, gırtlak kanseri 16 kat, rahim kanseri 16 kat, ağız kanserleri 10 kat, mesane ve prostat kanseri iki kat artış gösteriyor.