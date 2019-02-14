Kabak çekirdeği; lif, mineral, magnezyum ve protein deposudur. Bir avuç kabak çekirdeğinde 5 gram protein bulunur ve bu miktar günlük protein ihtiyacının yüzde 10’unu oluşturur

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel besin maddeleri söz konusu olduğunda, listenin başında protein gelir. Kasların onarılmasından, bağışıklığı güçlendirmeye ve hatta vücutta enerji üretimine kadar sizi güçlü tutmanın anahtarı belki de bu besin maddesinde saklı! Proteinler, hücrelerimizin düzgün çalışmasını sağlayan en önemli moleküllerden biridir. Proteinler, amino asitlerden oluşur. Vücudumuzun yapısı ve işlevi proteinlere bağlıdır. Vücudun hücreleri, dokuları ve organlarının düzenlenmesi protein olmadan gerçekleşemez. Proteinler, hemen hemen her biyolojik süreçte rol oynar ve işlevleri çok çeşitlidir. Vücuttaki proteinlerin temel işlevleri, dokuları inşa etmek, güçlendirmek, onarmak ve yerine koymaktır. Kas dokusunun kendini yenileyebilmesi ve gelişebilmesi için de vücudun proteine ihtiyacı vardır.



YÜKSEK PROTEİNLİ GIDALAR

Hayvansal gıdalardan protein alabileceğiniz gibi bitkisel kaynaklardan da protein alabilirsiniz. Özellikle baklagiller, protein açısından zengin bir bitki kaynağıdır.

Daha farklı hangi gıdalar yüksek protein içerir, bir göz atalım…



TAVUK VE YUMURTA: Yapılan çalışmalar; otla beslenen sığır etinin, sağlıklı hücrelerde rol oynayan bir aminoasit olan L-orthinine sentezlenmesine yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. Merada yetiştirilen tavuk ve yumurta da proteinden son derece zengin besinler arasında yer alıyor.

NOHUT: Nohut, protein ve lif açısından çok iyi bir kaynaktır.

Ayrıca nohutta protein ve lifin yanı sıra demir, çinko, vitamin ve mineraller de bulunur.

KINOA: Kinoa, pirinç ve buğday gibi tahıllarla kıyaslandığında daha kaliteli ve yüksek protein içerir. Pişmiş kinoa, fincan başına yaklaşık 8 gram protein içeriyor.

SOMON: Somon tüketerek bol miktarda protein alabilirsiniz.

Yalnız protein, vücudun diğer besin maddelerinden parçalanması ve sindirilmesi daha zor olanıdır.

BADEM: Badem, yüksek miktarda protein içermesinin yanında, C vitamini açısından da zengindir. Bu da cildinizin ve saçlarınızın sağlığını olumlu yönde etkiler. Ayrıca badem, günlük önerilen magnezyum alımının yüzde 61'ini sağlar; bu da şeker isteğini azaltmaya, adet öncesi sendrom ile ilgili krampları yatıştırmaya, kemik sağlığını iyileştirmeye, kas ağrısını ve spazmlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Bir avuç kabak çekirdeğinde yaklaşık 5 gram protein bulunur ve bu miktar günlük protein ihtiyacının yüzde 10'unu oluşturmaktadır.

Kabak çekirdeği, lif, mineral ve magnezyum deposudur.