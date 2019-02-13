Bol su içmek hem cilt, hem bağırsak problemlerini önler

Bol su tüketmek, anne adaylarının bağırsak hareketlerini artırır, ciltlerindeki kurumayı engeller. Ayrıca su, varis oluşumunu da engelleyebilir

Hamilelik, kadınların en çok yaşamak istediği deneyimlerden biridir.

Bir çocuk sahibi olmak belki de bir insanın yaşayabileceği en güzel duygulardandır.

Ancak gebelikte belli başlı problemler ortaya çıkabilir.

Bunlar tamamen normal durumlardır.

Vücut, kendini yeni bir canlıya daha iyi bakabilmek için yeniden düzenlemektedir.

İşte bu sorunlardan bazıları:



VARİS

Hamilelik süreci, varis oluşumunu kolaylaştırmaktadır.

Çünkü bebeğin ihtiyacı nedeniyle anne adayının vücudundaki kanın pompalanma miktarı da artar. Bunun akabinde ise toplardamarlarda olması gerekenden fazla kan birikir.

Bu durum varise sebep olabilir.

Ayrıca bu dönemde varis oluşmasındaki bir başka sebep olarak ise rahimde bulunan bebeğin annenin kasıklarındaki toplardamarlara yaptığı basınç gösterilebilir.

Bol bol yürüyüş, aşırı sıcak suyla banyo yapmamak, uzun süre hareketsiz kalmamak, çok fazla su tüketmek, dar giysilerden uzak durmak, dinlenirken bacakları yukarıda tutmak, sol tarafa doğru yatmak, uzun süre ayakta kalmamak; gebelikte varis hastalığının önlenmesini sağlayabilir.

Hamilelikte görülen varislerin tedavisi, bebeğe ve anne adayına herhangi bir zarar gelmemesi amacıyla genellikle varis çorabıyla yapılır.



KABIZLIK

Kabızlık probleminin en büyük nedeni değişen hormonal denge gibi gözükse de, tüketilen besinlerin değişmesi ya da kullanılan vitaminler de bu durumun sebebi olabilir.

Kabızlıktan korunmak için anne adayları günde 2-5–3 litreye yakın su içmelidir. Su tüketimiyle hem bağırsak hareketleri artar, hem de dışkı içeriğinin yumuşaması sağlanır.

Ayrıca bol sebze, meyve, lifli gıda tüketmek de bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı önleyecektir.



CİLT PROBLEMLERİ

Kanda artan gebelik hormonlarından biri olan östrojen hormonu, ciltte bazı problemlerin oluşmasına neden olabilir. Kızarıklıklar, kırmızı benler ve kaşıntı; bu sorunlardan bazılarıdır. Ayrıca karında gerilmeye bağlı çatlaklar da gebelik döneminde görülen diğer cilt problemlerinden.

Kilo alımının artması ile birlikte esneyemeyen cilt altı bağ dokusunda yırtılmalar olur. Bu çatlaklar, doğum sonrası beyazlaşır ancak ortadan kaybolmaz. Bunun için çeşitli kremler uygulanabilir. Ayrıca cilt kuruluğunu önlemek için bol su içmek, çatlak oluşumu için losyon kullanmak da fayda sağlayacaktır.



REFLÜYÜ ÖNLEMEK İÇİN BAŞINIZI YÜKSEK YASTIKLA DESTEKLEYİN

Rahmın büyümesi ile iç organların mideyi sıkıştırması, çok sık ve fazla miktarlarda beslenme gibi durumlarda mideden yemek borusuna kaçış artar. Yemek borusuna gelen mide içeriği ağza kadar gelebilir ve asit içeriği nedeniyle hem midede yanma, hem de ağızda acı tat olabilir. Yağlı gıdalar, çikolata, karbonhidratlardan zengin ve protein içeriği az gıda ile beslenme, sık ve fazla miktarda yemek yeme; mide boşaltılmasını yavaşlatan durumlardır. Yatar pozisyonda olma reflüyü daha da artırır. Reflü oluşmasını engellemek için az ve sık beslenin, protein içeren gıdalar yiyin, yağlı gıdalardan uzak kalın, yemeklerden sonra hemen yatmayın, yatarken başınızı yüksek yastıklarla destekleyin.