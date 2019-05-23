Yulaf ezmesi gün boyu enerji verir

Yulaf ezmesi sindirimi kolaylaştırır, kan şekerinizi dengede tutar. Ayrıca düşük kalorili olması kilo vermenize katkı sağlar. Bu özelliğinden dolayı yulaf ezmesi diyet programlarının da vazgeçilmezidir

Güne enerji dolu başlayıp, gün boyu aynı enerjiyle devam etmek istiyorsanız öncelikle işe sağlam bir kahvaltıyla başlayarak koyulabilirsiniz. Ayrıca yeni araştırmalar enerji yoksunluğuna sebep olan etkenlere karşı artık çözümler de sunuyor. İşte enerjinizi yükseltecek yöntemler…



ENERJİNIZ YÜKSELİR

Enerji, hayatı yönlendiren şeydir ve yaşamı değerli hale getirmeye yardımcı olur. Fakat ev, iş, yoğun aktivite programları ve çocuk gibi faktörlerden dolayı zaman zaman enerjiniz düşebilir. Sağlıklı beslenmenin özellikle de bazı besinlerin mutlulukla yakından ilgisi olduğunu biliyoruz. Kişinin yemek yediği zaman mutlu hissetmesi kesinlikle bir tesadüf değildir. Dengeli bir beslenme programı ile enerjinizi yükseltebilir hatta depresyonu bile engelleyebilirsiniz. Öğün atlamak, gün içerisinde enerjinizin düşmesine neden olur. Sütlü tahıl, güne iyi başlamanızı sağlayabilir. Ayrıca yulaf ezmesi, ihtiyacınız olan enerjiyi almanıza katkı sağlar. Yulaf ezmesi sindirimi kolaylaştırır, kan şekerinizi dengede tutar, sizi kanser hücrelerinden korur, bol miktarda protein içerir. Yulaf ezmesinin düşük kalorili olması kilo vermenize katkı sağlar. Bu özelliğinden dolayı yulaf ezmesi diyet programlarının da vazgeçilmezidir. Enerji içecekleri, bol miktarda şeker ve kafein içerdiğinden ilk etapta kendinizi zinde hissetmenize sebep olurlar. Oysa gereksiz miktarda şeker ve kafein almadan da kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Bu durumda ilk tavsiyem, yulaf yağı olacaktır. Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz yulaf yağını, sabahları içtiğiniz çay veya meyve suyuna iki çay kaşığı ilave etmeniz yeterli. Yoğurt ve yumurta kahvaltı için iyi bir protein kaynağıdır. Meyve, fındık, yoğurt, buğday tohumu ve diğer malzemeleri karıştırıp kendinize enerji dolu bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Eğer günden güne daha enerjik hissetmek istiyorsanız bunları yapabilirsiniz:

Kendinize iyi davranın: Gün içerisinde yoğun temponun arasında kendinize biraz zaman ayırın ve dinlenin.

Yorgunsanız kısa bir uyku, sıkıldıysanız ufak bir yürüyüş yapın: Yapacağınız kısa bir şekerleme size güç verip kaybettiğiniz enerjinizi geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Sürekli sabit durmak yerine harekete geçip biraz yürümek enerjinizi geri toplamanıza ve motive olmanızı sağlar.

Demirinizi kontrol ettirin: Demir düşüklüğünde enerji kaybı ve halsizlik yaşayabilirsiniz.



EGZERSİZ YAPIN

EGZERSIZ, yorgun hissetmenizin aksine size enerji verir. Amerika'da NASA çalışanlarının da aralarında bulunduğu bir araştırma bunu destekler niteliktedir. Araştırma sırasında 200 kişi düzenli egzersiz programına alınmış, programdan sonra yüzde 90'ı eskisinden daha enerjik hissettiğini söylemiştir. Ayrıca 100 kişi ise daha az stresli hissettiklerini ve daha iyi uyuduklarını belirtmiştir. Haftada üç ila beş kez arasında yaklaşık yarım saat yürüyüş yapabilir ya da işe bisiklet ile gidebilirsiniz. İngiltere'de yapılan araştırmalara göre, işe bisikletle gitmek sağlık risklerini yarıya indiriyor. Düzenli bisiklet sürmek ölüm riskini yüzde 41, kanser riskini yüzde 45, kalp hastalığı riskini ise yüzde 46 azaltıyor.