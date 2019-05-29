Probiyotikleri beslenmenizden eksik etmeyin

Sağlıklı bir sindirim sistemi için yağlı yiyeceklerden uzak durmalısınız. Turşu ve yoğurt gibi besinlerde bulunan probiyotikler ise bağırsak florası için oldukça yararlıdır

Bağırsak epiteli, normalde zararlı mikropların toksik maddelerini geçirmez. Bunda probiyotiklerin katkısı oldukça büyüktür. Ancak bağırsak florasındaki en ufak bozulma ya da zayıflama ise bağırsaktaki zararlıların kan dolaşımına karışmasına neden olabilir. Bu durum 'sızdıran bağırsak sendromu' olarak da adlandırılır. Sızdıran bağırsak sendromu ise şeker hastalığı ve karaciğer yağlanması gibi metabolik hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarır.



BAĞIRSAKLARI SUSUZ BIRAKMAYIN

Sindirim sistemi, gün boyu çalışır ve zamanının büyük kısmını yediğiniz sağlıksız besinleri işlemek için harcar. Sağlıklı bir sindirim sistemi için yapmanız gereken ilk şey, bu zor görevi yerine getirmeye çalışan bağırsaklarınızı susuz bırakmamaktır. Şişkinlik ve kabızlığın sebeplerinden biri de, bağırsakların yavaş hareket etmesidir. Hareketi hızlandırmak için yapılabileceklerin başında yeterli miktarda su içmek gelir. Bağırsak sağlığı için yapılması gerekenler ise hiç de zor değildir. İşte mutlu bağırsaklar için dikkat edilmesi gerekenler… Gün içerisinde öğün atlamamaya ve dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca öğünlerde besin çeşitliliğine yer vermek de büyük önem taşır. Öğünlerinize özellikle sebze ve meyveleri dahil etmelisiniz. Çünkü yeşil yapraklı sebzeler ve meyveler bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır. Bağırsaklarda yer alan yararlı bakterilerin zarar görmemesi için doğru karbonhidrat seçimi oldukça önemlidir. Bunun için yeşil sebzeler, meyveler ve kinoa gibi besinlerde bulunan kompleks karbonhidratları tüketmek gerekir. Bu besinler yüksek oranda lif içerir ve lif ise bağırsaklardaki yararlı bakterilerin en önemli besin kaynağıdır. Bunların yanı sıra beslenmenize probiyotikleri dahil etmeyi unutmamalısınız. Çünkü turşu ve yoğurt gibi besinlerde bulunan probiyotikler, bağırsak florası için oldukça yararlıdır. Sağlıklı bir sindirim sistemi için yağlı yiyeceklerden kesinlikle uzak durmalısınız. Fazla yağ, sindirimi zorlaştırır ve yavaşlatır. Margarin ve benzer katı yağlardan uzaklaşarak zeytinyağını tercih edin. Probiyotikler, insan bağırsağında doğal olarak bulunan faydalı mikroorganizmalardır. Faydalı bakteri olarak da tanımlayabileceğimiz probiyotikler, kötü beslenme, antibiyotik kullanımı ve zararlı bakterilerin etkilerine karşı vücudu korumakla görevlidir. Bağırsaklarda bulunan faydalı diğer bakterileri de kontrol eden probiyotikler, günlük diyetinize mutlaka eklemeniz gereken bir kaynaktır.



DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPIN

Bağırsaklarınızı mutlu etmenin en önemli yollarından birisi, düzenli egzersiz yapmaktır. Egzersiz, bağırsaklardaki sindirim reflekslerini tetikler. Yine düzenli egzersiz yapmak bağırsaklardan gıda geçişini kolaylaştırır. Bu nedenle bağırsak sağlığı için egzersizi bir yaşam alışkanlığı haline getirmeniz oldukça önemlidir.



ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTIN

ŞEKER, bağırsaklarımızda yer alan zararlı bakterilerin besin kaynağıdır. Fazla şeker tüketimi ise sağlık sorunlarının yanı sıra bağırsaklardaki zararlı bakterilerin çoğalmasına ve bağırsak florasının zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle şeker tüketimi azaltılmalı ve hatta mümkünse tamamen bırakılmalıdır.